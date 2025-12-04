403 Forbidden

Moda
DELIKATNI GLAMUR

Amanda Seyfried kao ružičasti cvijet: Glumica zablistala u eteričnoj haljini

Žena.hr
4. prosinca 2025.
Amanda Seyfried kao ružičasti cvijet: Glumica zablistala u eteričnoj haljini
Profimedia
Na njujorškoj projekciji trilera 'The Housemaid' 40-godišnja je glumica pokazala savršen balans romantike i sofisticiranog stila, potvrđujući svoj status modne ikone

Amanda Seyfried ponovno je dokazala da je jedna od najdelikatnijih, najstiliziranijih pojava na crvenom tepihu. Na posebnoj projekciji filma 'The Housemaid' u New Yorku' — glumica nominirana za Oscara sve je prisutne ostavila bez daha pojavivši se u dugoj, drapiranoj haljini bez rukava, krojenoj u nježno ružičastoj nijansi koja ističe njezinu porculansku put. Haljina s elegantnim halter krojem uokvirila je ramena, dok je duboki V-izrez naglasio sofisticiranu, ženstvenu liniju. Nabori i suptilno drapiranje oko središnjeg dijela tijela stvorili su siluetu koja istovremeno djeluje lagano i arhitektonski oblikovano.

Ružičasti glamur do posljednjeg detalja

Glumica je dodatno naglasila modnu priču bojama - ružičasti ruž, savršeno je usklađen s nijansom haljine, a suptilno je ružičasto sjenilo njezinim plavim očima dalo toplinu. Nježan glow na jagodicama upotpunio je romantičnu vibru cijelog looka.

Amanda Seyfried kao ružičasti cvijet: Glumica zablistala u eteričnoj haljini
Profimedia

Frizura u stilu hollywoodske romantike

Amandina duga plava kosa bila je stilizirana u ležerne, mekane valove koji su se spuštali preko ramena. Frizura je naglasila njezinu prirodnu ljepotu i dodatno zaokružila “cvjetnu” estetiku njezinog looka. Outfit je komletirala svjetlucavim srebrnim nakitom - ogrlicama i visećim naušnicama. Kad tome dodamo njezin prepoznatljivi, nenametljiv osmijeh postaje jasno zašto je crveni tepih ove večeri pripadao njoj.

Zvijezda koja blista — ulogama i stilom

Amanda Seyfried proteklih je godina doživjela profesionalni vrhunac zahvaljujući ulozi Elizabeth Holmes u 'The Dropout', za koju je osvojila niz prestižnih nagrada. Uz glumačke uspjehe, njezini modni izbori postali su jednako prepoznatljivi — uvijek nježni, sofisticirani i savršeno odmjereni.

