Gdje naručiti kolače u Zagrebu: Najbolje slastičarnice za blagdane i posebne prilike

Od kultnih slastičarnica koje već desetljećima čuvaju tradiciju do suvremenih patisserija koje uvode nove trendove, izdvojili smo najbolje lokacije na kojima možete naručiti kolače – kako za blagdane, tako i za sve ostale svečane trenutke

Ako ovih blagdana tražite gdje naručiti božićne kolače ili jednostavno želite pronaći provjerenu adresu za ukusne slastice bez paljenja pećnice, Zagreb nudi pregršt izvrsnih opcija. Bilo da planirate obiteljsku svečanu večeru, želite razveseliti goste na blagdanskom druženju ili pripremate raskošnu proslavu poput vjenčanja, krštenja ili rođendana, pitanje gdje naručiti kolače u Zagrebu jedno je od najčešćih u prosincu.

Glavni grad može se pohvaliti bogatom slastičarskom scenom koja savršeno spaja austrougarsku tradiciju kremastih kolača s modernim francuskim tehnikama. U vremenu kada su obveze brojne, a dani kratki, mogućnost narudžbe i dostave slastica postala je praktično rješenje koje štedi vrijeme, ali ne uskraćuje užitak.

Gdje naručiti kolače u Zagrebu?

Naručivanje slastica postalo je iznimno jednostavno – velik broj zagrebačkih slastičarnica omogućuje online narudžbu, a često i dostavu na kućnu adresu. To je idealno rješenje za sve koji žele uživati u svježim, ručno pripremljenim kolačima bez boravka u kuhinji.

Od kultnih zagrebačkih adresa koje desetljećima čuvaju klasike do novih, elegantnih patisserija koje privlače ljubitelje modernih deserata, donosimo pregled najboljih mjesta na kojima možete naručiti savršene kolače – uključujući i one božićne – za svoj blagdanski stol.

Pexels

Slastičarnica Vincek

Jedna od najpoznatijih zagrebačkih adresa, dostupna na više lokacija diljem grada. Radno vrijeme se razlikuje, ovisno o lokaciji, stoga ih je dobro provjeriti prije narudžbe. U ponudi se nalaze mnogi klasici poput zagrebačke kremšnite, šaumšnite, ledenog vjetra, mađarice, raznih rolada, medenjaka i Schwarzwald torte. Vincek je pouzdan izbor za tradicionalne kolače i blagdanske favorite.

Meet Mia

Smještena u Vlaškoj 43, slastičarnica Meet Mia otvorena je svaki dani, od od 8 do 21 sat. Poznata je po modernim slasticama kao što su cinnamon roll, eclair te kolači cheesestachio, carrot cake i lemon tart. Idealna je destinacija za one koji žele nešto suvremeno, vizualno privlačno i bogato okusom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torterie Macaron

Dostupni na više lokacija u Zagrebu, poznati su po modernim slasticama, osobito macaronsima u raznim okusima – nougat, malina, pistacija, jagoda. Uz to nude cheesecake, brownie, muffine i druge trendi kolače. Odličan su izbor za elegantne i profinjene blagdanske slatke stolove.

Cukeraj

S više lokacija u gradu, Cukeraj je godinama jedna od omiljenih adresa za narudžbu kolača. Nude bogat izbor: cheesecake, kremšnitu, ledeni vjetar, mađaricu, kiflice, baklavu, međimursku gibanicu te razne čokoladne i lješnjak torte. U prosincu često imaju i posebne božićne kolekcije.

Orijent

Legendarna zagrebačka slastičarnica s dugom tradicijom, smještena na dvije lokacije, u Froudeovoj ulici i u Maksimirskoj. U ponudi imaju kremšnitu, medovik, cheesecake, baklavu, šaumšnite i mnoge druge kolače pripremljene prema klasičnim recepturama s modernim dodirom. Izvrsno za one koji vole autentične, bogate okuse. Nude i posebne božićne slatke kutije, OrijentChristmasBox, prepune najfinijih tradicionalnih, modernih i ukusnih ručno rađenih slastica.

Torte i to

Lanac poznat po velikom izboru kolača i torti, ali i po tome što radi svaki dan. Slastičarnica se nalazi na više lokacija, a u ponudi su čokoladne lizalice, tiramisu, ledeni vjetar, medenjaci, razni kremasti kolači i međimurska gibanica. Često su prvi izbor za veće narudžbe i obiteljske proslave.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slatka priča

S dvije lokacije u gradu, Slatka priča nudi velik izbor slastica: kremšnitu, tiramisu, cheesecake, baklavu, Sacher tortu, razne čokoladne torte, macaronse i brojne suhe kolače. Mjesto je poznato po širokom spektru okusa i stilova.

Jolie Petite Patisserie

Elegantna patisserie u Ujevićevoj ulici 17, otvorena je cijeli tjedan, od 8 do 22 sata. U ponudi imaju tartove, torte, eclaire, moderne verzije klasičnih kolača poput renovirane kremšnite te razne sofisticirane slastice idealne za blagdanske stolove.

Dulcia

Na adresi Ozaljska 8 nalazi se Dulcia, slastičarnica koja nudi razne tradicionalne i moderne kolače. Među popularnim izborima su tiramisu, kremšnita, ledeni vjetar, šubarica, cheesecake, nugat torta, mousse deserti te bogati kremasti kolači i baklava. Otvoreni su svakim danom, od 10 do 20.30 sati.

Neka jedu kolače

Smještena u Kamaufovoj 22, poznata je po elegantnim desertima kao što su Pavlova torta, tart s tri vrste čokolade, cheesecake, razne torte, pite i tiramisu. Radno vrijeme je specifično - ponedjeljkom ne radi, a tijekom ostalih dana radno vrijeme je od 8 do 18 sati, osim nedjelje, kada su otvoreni do 12 sati.