Najljepši kaputi sa špice: Zagrepčanke su elegantne i zimi

Zagrebačka špica donosi pregršt sofisticiranih kaputa koji spajaju bezvremensku klasiku i moderne detalje. Od oversized krojeva do elegantnih remena u struku, street style ponovno diktira što se nosi. U fokusu su kvalitetni materijali, profinjene siluete i pažljivo birane boje – od sigurne bež i crne do odvažnih nijansi koje privlače poglede. Modni dodaci, poput kožnih čizama, chic torbica i vunenih šalova, podižu svaku kombinaciju na višu razinu. Uživajte u galeriji najljepših modela koji su osvojili ulice i modna srca te pronađite inspiraciju za svoj savršeni zimski kaput.