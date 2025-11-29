Zagrebačka špica: Pogledajte dame koje su uljepšale grad svojim zimskim izdanjima

Na zagrebačkoj špici ove subote vladala je prava zimska modna energija. Unatoč hladnoći, Zagrepčanke su pokazale da stil ne poznaje temperaturu. Neutralni tonovi — bež, siva, smeđa i crna — dominirali su kaputima, pleteninama i zimskim dodacima. Najčešći izbor bili su oversized i dugi vuneni kaputi, uz tople šalove i pletene kape.

Od uzoraka isticali su se karirani motivi, suptilne pruge i poneki animal print koji je razbio minimalističku paletu. Visoke čizme, gležnjače i torbe u zemljanim tonovima zaokružile su lookove. Od casuala do elegancije — špica je još jednom dokazala da je zimska moda itekako inspirativna. Pogledajte tko je sve oduševio svojim outfitima!