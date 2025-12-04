Ideje poklončića za blagdan Svetog Nikole: Skromni, a mame osmijeh na licu

Obilježite blagdan Svetog Nikole na skroman i simboličan način. Donosimo vam nekoliko ideja za male, ali efektne poklone

Katolički blagdan Svetog Nikole slavi se svake godine 6. prosinca. Sveti Nikola zaštitnik je pomoraca, djece, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika i svakako je najdraži svetac svakog djeteta jer im donosi darove. Večer uoči Svetoga Nikole djeca imaju zadatak očistiti svoje čizmice i staviti ih na prozor, a ako su bila dobra, noću ih posjeti sveti Nikola i donese im poklone.

Sveti Nikola ispočetka je darivao vlo simbolično - dobra djeca dobila bi kolačiće, voće i orašaste plodove da se njima zaslade, a oni zločesti dobili bi šibu. Danas su pokloni postali mnogo veći i skuplji, a želite li se vratiti na skromnije poklone, donosimo vam nekoliko ideja.

Knjiga/slikovnica

Ako vaše dijete voli slikovnice ili knjige, onda je upravo to odličan izbor, ali i uspomena koja će mu ostati cijelo djetinjstvo. Knjižare i trgovine u ovo blagdansko vrijeme pune su prigodnih knjiga.

Igračke

Omiljeni likovi iz crtanih filmova ili bajki, popularne igračke ili nešto drugo - ako želite učiti skromnosti, poklonite djetetu sve što stane u čizmicu.

Slatkiši

Slatkiši su nezaobilazni u poklonima za djecu. Od davnina djeca u čizmicama pronalaze božićne keksiće i lizalice, no ako želite zdraviju varijantu, u mnogim trgovinama postoji i izbor zdravih dječjih grickalica. Odličan je izbor i voće - dvije mandarine, lizalica i neki orašasti plodovi odličan su izbor.

Novčići

Nekoliko eura i koja mandarina odličan su poklon za djecu jer im ostavlja prostor da sami odluče na što će potrošiti novac. Zapamtite - Nikola ne poklanja velike, već simbolične poklone.

Nekonvencionalni pokloni

Ako tražite malo drugačije ideje jer igračke i slatkiše djeci planirate pokloniti za Božić, možete ih iznenaditi ulaznicama za kino, predstavu ili klizanje. Prigodan poklon su i primjerice ukrasi za kosu, nova kapa ili rukavice, pribor za crtanje ili društvena igra.

U svakom slučaju, koji god poklon odabrali, vaše će dijete biti sretno zbog čitave magije oko priče o svetom Nikoli. Pobrinite se samo da dožive blagdan Svetog Nikole na pravi način, a ne da konzumerizam i materijalizam budu najbitniji.