Ideje poklončića za blagdan Svetog Nikole: Skromni, a mame osmijeh na licu
Katolički blagdan Svetog Nikole slavi se svake godine 6. prosinca. Sveti Nikola zaštitnik je pomoraca, djece, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika i svakako je najdraži svetac svakog djeteta jer im donosi darove. Večer uoči Svetoga Nikole djeca imaju zadatak očistiti svoje čizmice i staviti ih na prozor, a ako su bila dobra, noću ih posjeti sveti Nikola i donese im poklone.
Sveti Nikola ispočetka je darivao vlo simbolično - dobra djeca dobila bi kolačiće, voće i orašaste plodove da se njima zaslade, a oni zločesti dobili bi šibu. Danas su pokloni postali mnogo veći i skuplji, a želite li se vratiti na skromnije poklone, donosimo vam nekoliko ideja.
Knjiga/slikovnica
Ako vaše dijete voli slikovnice ili knjige, onda je upravo to odličan izbor, ali i uspomena koja će mu ostati cijelo djetinjstvo. Knjižare i trgovine u ovo blagdansko vrijeme pune su prigodnih knjiga.
Igračke
Omiljeni likovi iz crtanih filmova ili bajki, popularne igračke ili nešto drugo - ako želite učiti skromnosti, poklonite djetetu sve što stane u čizmicu.
Slatkiši
Slatkiši su nezaobilazni u poklonima za djecu. Od davnina djeca u čizmicama pronalaze božićne keksiće i lizalice, no ako želite zdraviju varijantu, u mnogim trgovinama postoji i izbor zdravih dječjih grickalica. Odličan je izbor i voće - dvije mandarine, lizalica i neki orašasti plodovi odličan su izbor.
Novčići
Nekoliko eura i koja mandarina odličan su poklon za djecu jer im ostavlja prostor da sami odluče na što će potrošiti novac. Zapamtite - Nikola ne poklanja velike, već simbolične poklone.
Nekonvencionalni pokloni
Ako tražite malo drugačije ideje jer igračke i slatkiše djeci planirate pokloniti za Božić, možete ih iznenaditi ulaznicama za kino, predstavu ili klizanje. Prigodan poklon su i primjerice ukrasi za kosu, nova kapa ili rukavice, pribor za crtanje ili društvena igra.
U svakom slučaju, koji god poklon odabrali, vaše će dijete biti sretno zbog čitave magije oko priče o svetom Nikoli. Pobrinite se samo da dožive blagdan Svetog Nikole na pravi način, a ne da konzumerizam i materijalizam budu najbitniji.