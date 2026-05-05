Najgora izdanja Met Gale: Dolari preko očiju i kavez na stražnjici o kojima svi pričaju

Najveća modna noć u godini, Met Gala, ponovno je na stepenicama Metropolitan Museum of Arta u New Yorku okupila najveće svjetske zvijezde. Ovogodišnja tema izložbe bila je "Costume Art", a svečani dress code glasio je "Moda je umjetnost", što je uzvanicima dalo širok prostor za interpretaciju. Dok su neki iskoristili priliku da zablistaju u avangardnim i promišljenim kreacijama, drugi su se, čini se, potpuno izgubili u prijevodu, osiguravši si mjesto na brojnim listama najgore odjevenih. Bilo da se radilo o previše sigurnom odabiru, zbunjujućoj konstrukciji ili potpunom ignoriranju teme, crveni tepih bio je prepun modnih promašaja o kojima se danas priča.