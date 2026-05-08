Danijela Dvornik otkrila svoj recept za dobar osjećaj: 'Spavam k'o beba'

Danijela je u objavi opisala kako se osjeća nakon vježbanja i koje joj benefite ono donosi te potaknula pratiteljice da i one misle na svoje tijelo i zdravlje

Danijela Dvornik (59) vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a sada je na svom Instagram profilu otkrila svoj recept za dobar osjećaj. U videu koji je prikazuje tijekom treninga u teretani, Danijela je pokazala svoju rutinu vježbanja i detaljno opisala deset ključnih razloga zašto je tjelesna aktivnost postala neizostavan dio njezina života.

Deset pravila za sretniji i zdraviji život

"Ja sam možda predosadna s prikazivanjem ovog mog vježbanja, ali želim vas motivirati jer motivacije nikad dosta", započela je Danijela svoju objavu, iskreno priznajući da i sama pronalazi motivaciju u pričama drugih žena.

Na prvom mjestu istaknula je san.

"Spavam ko beba, spavanje kreće u 23 h, budim se u 6 h, nema nikakvih tableta koje me uspavljuju", napisala je, naglašavajući kako je umor koji osjeća zdravi umor od dnevnih obaveza, a ne od treninga. Štoviše, tvrdi da je samo deset minuta nakon vježbanja puna dodatne energije i pozitive. Među ključnim promjenama koje je primijetila su i one mentalne prirode.

"Sebi sam puno draža u svakom pogledu", priznala je, dodavši kako joj trening pomaže da lakše rješava probleme jer joj "sve profunkcionira, sve se razbudi u tijelu i glavi".

Jedan od najvažnijih benefita za nju je život bez bolova.

"Ništa me ne boli... Kad nisam vježbala, a bila sam puno mlađa, ustajala sam iz kreveta ko stara žena", podijelila je svoje iskustvo. Njezina poruka da je trening postao rutina poput jutarnje kave, neophodna za održavanje vitalnosti, posebno je značajna. Ovo osobno svjedočanstvo podudara se s onim što stručnjaci sve više ističu - redovita tjelovježba, a posebno trening snage, donosi znanstveno dokazane prednosti za žene, uključujući jačanje kostiju, poboljšanje mentalnog zdravlja i smanjenje rizika od kroničnih bolesti.

'Nikad nije kasno'

Danijelina završna poruka - "Zato, ne čekajte, ne odgađajte… Nego krenite, jer nikad nije kasno" - snažno je odjeknula među njezinim pratiteljicama. Komentari ispod objave pretvorili su se u mali forum podrške i inspiracije, gdje su žene dijelile vlastita iskustva koja potvrđuju njezine riječi.

"Bravo Danijela! Bome nikad nije kasno, ja sam krenula u teretanu s 53, evo me 11 godina kasnije, osjećam se super i ništa me ne boli", napisala je jedna pratiteljica. Druga se nadovezala: "Dobro rečeno, ja sam počela tek sa 48, sad mi je 63, zadnje tri godine malo odustala... al već počinjem ići natrag, jer vrijeme je."

Kroz svoju iskrenu objavu, Danijela je uspjela motivirati i podsjetiti svoje pratiteljice da je ulaganje u vlastito zdravlje i dobrobit najbolja odluka koju osoba može donijeti, bez obzira na godine.