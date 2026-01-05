403 Forbidden

Moda
MODNI VODIČ

Crne čizme su vječni favorit: Ovo su najbolji modeli sa zimskih sniženja

Žena.hr
5. siječnja 2026.
Zara
Zimska sniženja su idealna prilika za ulaganje u klasike koji nikad ne izlaze iz mode. Među njima crne čizme zauzimaju posebno mjesto – svestrane, elegantne i trajne, mogu podići svaku kombinaciju. Ove zime smo na sniženjima pronašli 10 modela koji se isplati kupiti jer će trajati godinama i uvijek izgledati moderno

Zimska sniženja su savršena prilika za pametnu kupnju, posebno kada je riječ o komadima koji nikada ne izlaze iz mode. Među njima crne čizme zauzimaju posebno mjesto – elegantne, svestrane i bezvremenske, one su must-have u svakom ormaru. Bez obzira nosiš li ih uz traperice, midi haljine ili suknje, crne čizme daju završni touch svakoj kombinaciji.

Mango

I dok svaka nova sezona donosi razne trendove, crne čizme ostaju klasik koji vrijedi imati. Sniženja su i ove zime donijela širok izbor modela za svaki stil i priliku – od jednostavnih i minimalističkih modela s ravnim potplatom do chic kožnih čizama s potpeticom. Ove čizme savršen su spoj dobrog dizajna i kvalitete, a njihova svestranost znači da ćeš ih moći nositi sezonama. 

Ako još tražiš savršen par, sada je idealno vrijeme za ulaganje u crne čizme koje će postati tvoj zimski favorit. Na sniženjima ih možeš pronaći po povoljnijim cijenama, što ih čini pametnom i dugoročnom investicijom u garderobu. Naših 10 favorita izdvajamo u nastavku. 

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 109 €

Massimo Dutti - 119 €

Mango - 199,99 €

Mango - 99,99 €

 

Zara - 59,99 €

Zara - 35,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 35,99 €

COS - 115 €

