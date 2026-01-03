MODNA PISTA
Nova godina, isti ritual: Prva zagrebačka špica 2026. nije razočarala
3. siječnja 2026.
Subotnja zagrebačka špica, 3. siječnja 2026., odvijala se u pravom zimskom ozračju. Hladnoća je iz ormara izvadila bunde, duge kapute s krznenim ovratnicima i upečatljive šubare, koje su postale neočekivani modni hit. Iako su temperature bile niske, centrom grada vladala je živahna atmosfera, a zagrebačka špica još je jednom pokazala ne poznaje zimski predah kada se radi o modi i stilu.