Više od trenda: Kako je crveno rumenilo ponovno osvojilo svijet ljepote

Beauty trendovi stalno se mijenjaju, no neki se klasici uvijek iznova vraćaju u fokus. Upravo je takav slučaj i s crvenim rumenilom koje posljednjih mjeseci ponovno osvaja društvene mreže i kozmetičke torbice ljubiteljica make-upa. Iako na prvu može djelovati intenzivno, pravilno naneseno crveno rumenilo daje licu svježinu i prirodan, zdravi sjaj

Dugo su ružičaste i breskvaste nijanse bile neprikosnovene vladarice kozmetičkih torbica, sinonim za svjež i decentan izgled. No, na scenu se vratio odvažni klasik koji donosi revoluciju u postizanju prirodne ljepote, crveno rumenilo. Iako na prvi pogled može djelovati intenzivno, pa čak i zastrašujuće, upravo ova nijansa ima moć oponašanja one zdrave, iskonske prokrvljenosti kože, stvarajući dojam kao da ste se upravo vratili iz šetnje po oštrom, zimskom zraku. Rezultat je lice koje izgleda vitalno, odmorno i puno života.

Crveno rumenilo opet je postalo viralni hit

Povratak crvenog rumenila nije slučajan. Sve je započelo jednim viralnim videom u kojem je Rose-Marie Swift, cijenjena vizažistica i osnivačica brenda RMS Beauty, otkrila dugo čuvanu tajnu s revija Victoria's Secreta. Dok su mnogi vjerovali da je za prepoznatljivi, prirodno rumeni izgled "anđelica" zaslužno ružičasto rumenilo, Swift je objasnila da je ključ bio u crvenoj boji. "Ružičasta je previše nježna, crvena daje onaj pravi prstohvat boje, kao da je krv prirodno navrla u obraze," izjavila je. Njezine riječi odjeknule su društvenim mrežama, potaknuvši beauty entuzijaste da ponovno otkriju zaboravljeni potencijal crvenih tonova.

Trend je dodatno zacementirala Hailey Bieber, ikona stila koja je sa svojim brendom Rhode nepogrešivo prepoznala puls tržišta. Lansiranjem Pocket Blush rumenila u nijansi "Candy Apple", opisanoj kao topla, biserna crvena, Bieber je ponudila savršen alat za postizanje popularnog "strawberry makeup" izgleda. Kampanja, u kojoj se pojavljuje glumica Sarah Pidgeon, dodatno je naglasila kako ova nijansa pruža onaj željeni, osunčani sjaj bez potrebe za izlaganjem suncu, stapajući se s kožom za besprijekoran i svjež finiš.

Kako pronaći i nanijeti savršenu crvenu nijansu

Najveća zabluda vezana uz crveno rumenilo jest da ne pristaje svima. Istina je potpuno suprotna, tajna leži u odabiru pravog podtona i tehnici nanošenja. Vizažisti savjetuju da je ključno započeti s vrlo malom količinom proizvoda i postupno ga nadograđivati do željenog intenziteta. Kremaste i tekuće formule idealne su za početnike jer se najlakše stapaju s kožom i dopuštaju kontrolu.

Za osobe svjetlije puti s hladnim podtonom preporučuju se crvene nijanse koje vuku na bobičasto voće ili trešnju. S druge strane, toplim i maslinastim podtonovima kože laskat će crvene s primjesama narančaste, koraljne ili ciglaste boje. Što se tiče nanošenja, za klasičan, zdrav izgled rumenilo nanesite na jagodice obraza i blendajte prema van. Ako želite postići efekt podignutog lica, boju koncentrirajte na viši dio jagodične kosti i izvlačite je prema sljepoočnicama. Za popularni "sun-kissed" dojam, ostatak proizvoda s kista ili prstiju lagano prijeđite preko hrpta nosa.

Najbolja crvena rumenila koja se isplati isprobati

Tržište je danas bogato fantastičnim crvenim rumenilima u različitim formulama i cjenovnim rangovima. Izdvojili smo nekoliko favorita koji će vas sigurno potaknuti da isprobate ovaj trend.

Rhode Pocket Blush (nijansa Candy Apple)

Kremasto rumenilo u stiku koje je pokrenulo novi val popularnosti. Njegova formula se topi pod prstima, pružajući satenski, blistav finiš. Nijansa je savršena topla crvena, inspirirana bojom karamelizirane jabuke, koja licu daje sočan i zdrav izgled. Cijena: oko 33 €

Promo

NARS Powder Blush (nijansa Exhibit A)

Kultni klasik među rumenilima u prahu koji već godinama ima status legende. Iako u pakiranju izgleda kao neonska crvena, na koži ostavlja iznenađujuće prirodan i svjež trag. Mat je završetka, svilenkaste teksture i iznimno postojan. Cijena: oko 35 €

Promo

Chanel N°1 de Chanel Lip and Cheek Balm (nijansa Red Camellia)

Luksuzni balzam koji se može koristiti na obrazima i usnama. Obogaćen je uljem crvene kamelije, a njegova se tekstura topi u dodiru s kožom, ostavljajući blistav, dewy efekt. Idealan je za one koji vole sjajan i hidratiziran izgled. Cijena: oko 54 €

Promo

essence What a Tint! (nijansa 20 Grapefruit Bliss)

Sočna boja za usne i obraze u voćnoj koraljnoj nijansi s prirodnim završetkom. Tekstura balzama se topi u koži, ostavljajući blistav rumenilo na usnama i obrazima koje izgleda bez napora i ultra lagano se osjeća. Cijena: oko 3,50 €

Promo

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush (nijansa Grateful)

Poznato po svojoj nevjerojatnoj pigmentaciji, ovo tekuće rumenilo traje cijeli dan. Dovoljna je samo jedna točkica za postizanje intenzivne boje, stoga je ključan oprez pri nanošenju. Nijansa Grateful je prava, jarka crvena koja licu daje trenutnu živost. Cijena: oko 28 €