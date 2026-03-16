Resice su ponovno u modi – i izgledaju elegantnije nego ikad
Resice su se vratile na modnu scenu – i to u potpuno novom, osvježenom izdanju. Iako su se nekada prvenstveno povezivale s boho estetikom i kaubojskim stilom, ove sezone dobivaju elegantniju i profinjeniju interpretaciju. Upravo zato komadi s resicama postaju jedan od upečatljivijih trendova koji će obilježiti topliji dio godine.
Na modnim pistama resice su dobile luksuzan tretman. U svoje su ih kolekcije uvrstile i velike modne kuće poput Prade i Diora, koje su ih predstavile na sofisticiranim haljinama, suknjama i večernjim komadima. Umjesto ležernog, festivalskog dojma kakav su nekoć imale, resice sada djeluju ženstveno, profinjeno i vrlo moderno. Posebno su efektne na komadima koji se kreću zajedno s tijelom, pa svakom koraku daju dinamiku i dozu dramatičnosti.
Ovaj trend ubrzo su prigrlili i high street brendovi. U ponudi brendova kao što su Zara, H&M i Mango već se mogu pronaći brojni modeli koji uključuju ovaj upečatljiv detalj. Od elegantnih haljina i suknji do kožnih jakni, topova i modnih dodataka – resice su postale detalj koji podiže i najjednostavniji outfit.
Jedna od prednosti ovog trenda jest njegova svestranost. Ako želiš suptilan efekt, odličan izbor su torbe ili cipele s resicama koje će svakodnevnoj kombinaciji dodati dozu karaktera. S druge strane, haljine ili suknje s resicama savršene su za večernje prilike jer izgledaju izrazito efektno u pokretu. Ključ uspješnog stylinga jest ravnoteža – komad s resicama najbolje dolazi do izražaja kada ga kombiniraš s jednostavnijim, minimalističkim komadima.
Resice su tako iz praktičnog i pomalo retro detalja prerasle u sofisticiran modni element koji osvježava proljetne i ljetne kombinacije. U nastavku donosimo i high street favorite koji potvrđuju da će ovaj trend u nadolazećoj sezoni biti posvuda.