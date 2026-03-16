Za sve nas koji zapravo volimo generalku: Proljetno čišćenje bit će još bolje uz ovih 7 proizvoda iz dm-a

Postoje ljudi koji proljetno čišćenje doživljavaju kao kaznu. I postoje oni koji u njemu vide nešto sasvim drugo. Ja ga, recimo, doživljavam kao neku vrstu mentalnog resetiranja.

Ne znam je li to do svjetla koje se u proljeće odjednom počne drugačije lomiti po stanu ili do činjenice da nakon zime jednostavno poželim malo više zraka i prostora. Ali čim otvorim prozore i krenem pospremati, imam osjećaj da ne čistim samo stan nego i glavu.

Možda zvuči dramatično za jednu krpu i sredstvo za čišćenje, ali tko je ikad pospremio onu ladicu punu 'stvari koje će možda jednom trebati', zna o čemu govorim. Generalka ima neku čudnu psihologiju: kako nestaje nered oko mene, tako se nekako poslože i misli.

Ove godine sam u taj mali ritual ušla uz pomoć nekoliko praktičnih saveznika, najviše iz dm marke Denkmit, koje sam primijetila u aktualnom dm katalogu. To je onaj katalog koji uvijek listam uz kavu i uvjeravam samu sebe da sam u dm trgovinu došla po šampon, a ne po pola odjela za kućanstvo.



Ali ponekad to i nije loša ideja.

Kupaonica: najbrži makeover u stanu

Ako postoji prostor u kojem se trud odmah vidi, to je kupaonica. Slavine ponovno izgledaju kao slavine, a ne kao eksperiment koji je otišao predaleko. Pločice ponovno reflektiraju svjetlo. I odjednom cijeli prostor djeluje urednije nego prije deset minuta.

Denkmit sredstvo za čišćenje kupaonice 1 l

Tu mi je ove godine posao ubrzalo Denkmit sredstvo za čišćenje kupaonice, jednostavno rješenje koje bez puno filozofije uklanja kamenac i tragove vode.

Denkmit gel za čišćenje WC-a, 750 ml

Za WC školjku imam svoju malu strategiju: Denkmit gel za čišćenje WC-a za temeljito čišćenje i Denkmit tablete za WC školjku koje održavaju svježinu između dva ribanja. Volim proizvode koji rade u pozadini dok ja zaboravim da postoje, ali realno, tko ne voli?

Denkmit tablete za čišćenje WC školjke, 16 komada

A kad naiđem na tvrdokornije naslage, u pomoć uskače i Arf Citro Cream, onaj stari pouzdani mamin trik koji često riješi ono što drugi proizvodi ne mogu ni nakon tri nanošenja.

Arf abrazivno sredstvo za čišćenje Citro cream, 400 ml

Proljetna matematika rublja

Kod mene proljeće uvijek ima istu jednadžbu: sunce + otvoreni prozori = pranje svega. Zavjese koje neizbježno skupljaju mirise kuhanja. Deke s kauča, prekrivači, i naravno, ona misteriozna hrpa bijelog rublja koja se nekako uvijek pojavi niotkuda.

Tu se pokazuje koliko je dobar deterdžent važan. Denkmit deterdžent za osjetljivo bijelo rublje odrađuje posao bez puno drame i ostavlja rublje svježim.

Denkmit deterdžent za osjetljivo bijelo rublje, 40 pranja, 1 l

To je jedna od onih stvari koje vas mentalno preporode.

Brzo čišćenje za dane kad nemam energije za generalku

Naravno, ne živim svaki dan u režimu proljetnog čišćenja.

Postoje dani kada je moj maksimum energije brisanje stola i kuhinjskog pulta. Tada uskaču Denkmit vlažne maramice za čišćenje Pure Frische. Par poteza i prostor izgleda kao da sam bila puno organiziranija osoba nego što zapravo jesam. Minimalan trud, maksimalan osjećaj reda. To je vrsta kućanskog optimizma koju podržavam.

Denkmit vlažne maramice za čišćenje Pure Frische, 50 komada

Još jedan razlog da generalka ima smisla

Osim osjećaja svježine u domu, proljetno čišćenje može biti i pametna odluka za budžet. Naime, dm svojim konceptom Dobre cijene u svako vrijeme, koje uključuje trajno povoljne cijene proizvoda, donosi kvalitetne dm marke i dodatne pogodnosti kroz 'Moj dm' aplikaciju i dm active beauty program.

U aplikaciji je moguće aktivirati kupon od 16. do 31. ožujka koji donosi 10× više bodova pri kupnji sredstava za čišćenje bez obzira jeste li u dm trgovini ili kupujete u dm online shopu, pa svaka kupnja donosi i dodatnu vrijednost. Drugim riječima, ako već radim generalku, mogu iz nje izvući i malu financijsku logiku.

Onaj trenutak zbog kojeg sve ima smisla

Ali moj najdraži dio proljetnog čišćenja uvijek dolazi na kraju. Stan je čist. Prozori su otvoreni. Svjetlo ulazi kroz prostor koji odjednom djeluje laganije. Sjednem na kauč, pogledam oko sebe i pomislim nešto što uvijek zvuči pomalo ironično:

možda zapravo ne volim čišćenje. Možda samo volim onaj osjećaj oslobođenja koji dođe nakon njega. Kad prostor ponovno ima mjesta za život. A glava za nove ideje. I to je, ako mene pitate, sasvim dobar razlog za jednu generalku.

Btw, sjećate se onog šampona s početka priče? Kupila sam ga i obožavam ga! Kosa je mekana kao pamuk, a miriše kao proljeće... Top preporuka cijene i kvalitete!

Šampon za suho pranje kose Soft Cotton, 200 ml

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i dm-om.