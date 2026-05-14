Čipkasti topovi bit će najveći hit ljeta: Ovo su naši favoriti u trgovinama

Čipkasti topovi ovog će ljeta biti posvuda. Romantični modeli u boho chic stilu već su osvojili trendseterice, a odlično se uklapaju u svaki ljetni outfit - od kombinacija s trapericama do lanenih hlača i lepršavih suknji

Boho chic estetika ponovno je u središtu modnih trendova, a jedan komad posebno se istaknuo kao favorit za nadolazeće ljeto – romantični topovi s čipkom. Lagani, ženstveni i pomalo nostalgični, ovi modeli prizivaju duh 90-ih i ranih 2000-tih, ali sada dolaze u malo modernijem i profinjenijem izdanju. Već ih nose trendseterice i modne insajderice, a sve češće ih viđamo i u kolekcijama luksuznih i high street brendova.

Topovi s čipkom ove sezone dolaze u raznim verzijama – od nježnih satenskih modela inspiriranih donjim rubljem do pamučnih boho topova s vezom, volanima i prozračnim krojevima. Upravo je ta opuštena, pomalo vintage estetika ono što ih čini toliko poželjnima za ljetne dane.

Popularnosti ovog trenda pridonio je i povratak boho chic stila na modne piste, posebno nakon kolekcija koje prizivaju slobodan duh sedamdesetih i ležeran luksuz. Čipkasti detalji sada djeluju manje “slatko”, a više cool i nonšalantno, pogotovo kada se kombiniraju s jednostavnim komadima poput trapera ili oversized sakoa. Odlično izgledaju uz klasične plave traperice i ravne sandale za ležeran dnevni outfit, ali i uz lanene hlače ili elegantan šorc za sofisticiraniji ljetni look.

Modne influencerice i trendseterice već su prigrlile ovaj trend, a čipkasti topovi postali su neizostavan dio ljetnih outfita na društvenim mrežama. Uz boho suknje, široke traperice ili minimalističke komade, čipkasti top lako postaje zvijezda cijelog outfita. Upravo zato ne čudi što će ovog ljeta biti jedan od najpoželjnijih komada u garderobi, a neke od najboljih modela iz aktualne ponude donosimo u nastavku.

COS - 79 €

Mango - 39,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 39,99 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 29,95 €

Pull and Bear - 22,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €