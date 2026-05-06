Slip suknje s čipkom vraćaju se ovog ljeta - i izgledaju bolje nego ikad

Slip suknje s čipkom opet su trendi, ali u modernijem i razigranijem izdanju koje spaja vintage šarm i suvremeni stil. Lagane, elegantne i iznimno nosive, ponovno postaju ključni komad ljetne garderobe

Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali minimalistički krojevi i “clean” estetika, ovog ljeta modna scena ponovno se okreće romantici. Slip suknje s čipkom doživljavaju veliki povratak, ali u osvježenom, modernijem izdanju koje spaja senzualnost, vintage dojam i suvremenu nonšalanciju.

Slip suknja već je bila u modi, osobito krajem 2010-ih kada su satenski modeli bili nezaobilazan komad u ljetnoj garderobi. Nosile su se uz sve – od oversized pulovera do jednostavnih topova – a njihova popularnost nije bila slučajna. Lagane, ženstvene i iznimno nosive, brzo su postale sinonim za effortless chic stil koji i danas obožavamo.

Ovog ljeta, međutim, vraćaju se s dozom nostalgije. Ključna razlika je u detaljima: čipka preuzima glavnu ulogu i daje slip suknjama novu dimenziju. Inspiracija dolazi iz svijeta donjeg rublja i vintage estetike – poput komada koje bismo pronašli na pariškim buvljacima. Na modnim pistama vidjeli smo modele ukrašene nježnim čipkastim obrubima, patchwork varijantama ili sa suptilnim kontrastima koji dodatno naglašavaju ženstvenost.

Siluete su također raznovrsnije nego prije. Uz klasične midi modele koji prate liniju tijela, sve su popularnije i mini verzije inspirirane devedesetima, kao i fluidni krojevi s asimetričnim rubovima. Bez obzira na duljinu, zajednički nazivnik ostaje isti – čipka kao detalj koji podiže cijeli look i daje mu profinjeni, pomalo romantičan karakter.

Dobra vijest je da ovaj trend nije rezerviran samo za ljeto. Slip suknje s čipkom lako se prilagođavaju različitim sezonama – uz sandale i lagane topove djeluju prozračno i ležerno, dok ih u hladnijim danima možeš kombinirati s pletivom i čizmama za slojevitiji, urbani styling. Upravo ta svestranost čini ih komadom u koji se isplati investirati.

Ako već imaš slip suknju u ormaru, ovo je idealan trenutak da joj daš novi život. Dovoljan je mali dodatak čipke ili drugačiji način stiliziranja kako bi izgledala potpuno aktualno. A ako tek razmišljaš o kupnji, sada je pravi trenutak - jer slip suknje s čipkom ovog ljeta ponovno preuzimaju modnu scenu, a već su zavladale i kolekcijama brojnih modnih brendova.

Arket - 79 €

Arket - 89 €

COS - 99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Rixo - 300 €

Róhe - 395 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €