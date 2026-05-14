CineStarova kina među najboljima na svijetu: Uvrštena su na prestižnu Boxoffice Blue Ribbon listu

Concept Cinema u Beogradu i CineStar Megaplex u Prištini uvršteni su na Boxoffice Blue Ribbon listu, prestižni globalni vodič koji prepoznaje izvrsnost u suvremenom dizajnu, tehnologiji, usluzi i operativnim standardima

Najveći regionalni kinoprikazivač, CineStar Cinemas, ovih dana bilježi još jedan veliki uspjeh na globalnoj razini - Concept Cinema u Beogradu i CineStar Megaplex u Prištini uvršteni su na Boxoffice Blue Ribbon listu, prestižni globalni vodič koji prepoznaje izvrsnost u suvremenom dizajnu, tehnologiji, usluzi i operativnim standardima.

Press

Riječ je o novoj inicijativi ugledne publikacije Boxoffice Pro, vodećeg stručnog medija u kino-prikazivačkoj industriji s tradicijom duljom od 100 godina. Putem ove liste, Boxoffice Pro odaje priznanje najkvalitetnijim novim i renoviranim kinima od 2020. godine, a prvo izdanje obuhvaća kina iz čak 45 zemalja svijeta.

Uvrštenje dvaju CineStarovih kina na ovu prestižnu listu potvrda je kontinuiranog ulaganja Blitz-CineStara u vrhunsku tehnologiju, inovativan dizajn, kvalitetu usluge te stvaranje kino iskustva koje nadilazi klasičan odlazak u kino.

Press

Concept Cinema by CineStar, smješten u Ada Mallu u Beogradu, prvi je u Srbiji prepoznao globalne trendove modernog kino-prikazivanja te razvio koncept koji spaja film, gastronomiju, dizajn i interaktivnost. Riječ je o kinu koje publici nudi kreativnije, kvalitetnije i sadržajno bogatije iskustvo, a ističe se jedinstvenim spojem premium formata 4DX, ScreenX, eXtreme i RealD 3D, proširenom gastronomskom ponudom u dizajnerskom baru s rooftopom, Vip Premium sjedalima i visokom razinom usluge.

Press

CineStar Megaplex, smješten u sklopu Prishtina Malla, jednog od najvećih trgovačkih centara u jugoistočnoj Europi, predstavlja najveće i najmodernije kino na Kosovu. S ukupno 15 dvorana i gotovo 2.000 sjedala, kino je u potpunosti opremljeno najnovijom generacijom Barco 4K RGB laserskih projektora, Harkness platnima od zida do zida te vrhunskim audio sustavima, čime osigurava iznimnu kvalitetu slike i zvuka.

Press

Posebnost CineStar Megaplex u Prištini je bogata ponuda premium kino formata Gold Class, 4DX, ScreenX, eXtreme i Ultimate by Dolby Atmos. Uz to, CineStar Megaplex Priština nudi i dodatne sadržaje poput Kids dvorane, gaming dvorane, rođendaonica, Cinema bara, dinosaura od 17 metara čime potvrđuje koncept „destination cinema” – kina kao mjesta cjelovitog doživljaja.

Press

„Kino industrija prolazi kroz veliku transformaciju, unapređujući iskustvo gledanja filmova i postavljajući nove standarde za publiku diljem svijeta”, izjavio je Daniel Loria, viši potpredsjednik za strategiju sadržaja i glavni urednik Boxoffice Pro. „Ova inicijativa prepoznaje trud, predanost i ulaganja kinoprikazivača koje stvaraju iznimno iskustvo za današnju publiku i generacije koje dolaze.”

Press

Govoreći o CineStar Megaplexu i Concept Cinema, Loria je istaknuo kako je riječ o izvrsnim primjerima transformacije kina u destinacije. „To je postignuto fokusom na premium formate, proširenu ponudu, luksuzna sjedala i iznimnu uslugu. Ponosni smo što smo ova dva CineStar kina uvrstili na Boxoffice Blue Ribbon listu, koja prepoznaje najistaknutija nova i renovirana kina u svijetu.”

Press

Lista nagrađenih kina sastavljena je u suradnji s organizacijom International Cinema Technology Association, ICTA, te panelom vodećih svjetskih stručnjaka iz područja dizajna, tehnologije, ugostiteljstva i kino-operative.Više od 300 prijava iz cijelog svijeta ocijenjeno je prema četiri ključna kriterija: gostoprimstvo, dizajn, tehnologija i angažman zajednice.

Press

Ovo prestižno priznanje nastavlja tradiciju koncepta „The Modern Theatre”, koji Boxoffice Pro razvija još od 1930-ih godina, ističući ključne inovacije u kino-industriji i potvrđujući da uspjeh kino-prikazivaštva ne ovisi samo o filmovima, već i o prostoru, atmosferi i ukupnom iskustvu koje publika doživljava.

Press

Uvrštenjem Concept Cinema by CineStar i CineStar Megaplexa Priština na Boxoffice Blue Ribbon listu, Blitz-CineStar dodatno učvršćuje svoju poziciju vodećeg regionalnog kinoprikazivača i jednog od najinovativnijih europskih primjera moderne kino-izvrsnosti, potvrđujući standarde zbog kojih je još 2019. godine osvojio priznanje UNIC-a za najboljeg kinoprikazivača u Europi.