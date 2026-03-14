Cipele s kitten potpeticom idealan su izbor – chic i udobne u isto vrijeme

Cipele s kitten potpeticom već su desetljećima sinonim za nenametljivu eleganciju, a posljednjih su godina ponovno doživjele veliki povratak na modnu scenu. Zahvaljujući niskoj, elegantnoj peti, savršeno spajaju stil i udobnost pa su idealan izbor za posao, posebne prilike, ali i svakodnevne kombinacije

Cipele s kitten potpeticom već godinama imaju posebno mjesto u garderobama žena koje vole spoj elegancije i udobnosti. Iako nisu toliko visoke kao klasične štikle, ove cipele daju profinjenu siluetu i dozu ženstvenosti svakom outfitu, zbog čega su idealan izbor za dane kada želiš izgledati dotjerano, ali se i osjećati ugodno. Upravo zato mnoge žene rado posežu za njima kada biraju obuću za posao, poslovne sastanke, ali i razne svečanije prilike.

Kitten potpetica prepoznatljiva je po svojoj niskoj i tankoj peti, koja je obično visoka između tri i pet centimetara. Takva visina daje elegantan izgled bez opterećivanja stopala, pa su ove cipele mnogo ugodnije za cjelodnevno nošenje od visokih potpetica. Upravo zbog te ravnoteže između stila i funkcionalnosti, kitten heels često su prvi izbor žena koje žele sofisticiran izgled, ali bez kompromisa kada je riječ o udobnosti.

Ovaj model posljednjih je godina doživio veliki povratak na modnu scenu, a popularnost mu ne jenjava ni ove sezone. Na modnim pistama, ali i u street style kombinacijama trendseterica, kitten potpetice pojavljuju se u raznim varijantama – od elegantnih slingback modela s otvorenom petom do modernih mule cipela bez stražnjeg dijela. Tu su i klasične salonke s ovom potpeticom, koje su savršen izbor za ured, ali i za sve situacije u kojima želiš izgledati elegantno, a pritom se osjećati opušteno. Iako smo tek zakoračili u proljeće, u ponudi pojedinih brendova već se mogu pronaći i sandale, a mnoge modele krasi upravo niska, kitten potpetica.

Ljubiteljice minimalističkog stila posebno su prigrlile ovaj trend jer kitten potpetice savršeno pristaju uz jednostavne, profinjene kombinacije. Jednako dobro izgledaju uz traperice i košulju, lagane proljetne haljine ili krojena odijela, što ih čini iznimno svestranom obućom. Upravo zato mogu se nositi od jutra do večeri, bez obzira na to planiraš li ležeran dnevni outfit ili nešto elegantniju večernju kombinaciju.

Ako si u potrazi za novim proljetnim parom cipela koji spaja stil i praktičnost, dobra vijest je da kitten potpetice ove sezone možeš pronaći u ponudi brojnih brendova. U nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji su kao stvoreni za proljetne dane.

