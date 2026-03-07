Zagrebačka špica u znaku ljepotica: Sunce, minice i Lana Lourdes Rupić

Prava proljetna subota izmamila je Zagrepčane na ulice, a centar grada bio je prepun šetača koji su došli po svoju dozu D vitamina i dobrog raspoloženja. Nakon dugih zimskih dana, zagrebačka špica ponovno je oživjela - terase su se napunile, a šetnja gradom opet je postala omiljeni vikend ritual. Fotografije najupečatljivijih outfita ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf.

Toplije vrijeme odmah se osjetilo i na modnim kombinacijama. Teški zimski kaputi polako su nestali iz ormara, a zamijenili su ih laganiji komadi poput prijelaznih jakni, elegantnih balonera i tankih kaputa savršenih za promjenjivo proljetno vrijeme. Uz njih su mnogi birali ležerne kombinacije s trapericama, tenisicama i laganim puloverima, dok su neki već zakoračili u odvažnije proljetne stylinge s haljinama i suknjama.

S dolaskom sunca vratile su se i boje. Posebno su se isticale vedre proljetne nijanse poput žute i ružičaste koje su dominirale na ulicama, dajući dodatnu energiju cijeloj špici i stvarajući dojam da je grad napokon izašao iz zimskog sna.

Proljetni ugođaj dodatno je naglasilo i cvijeće koje su mnoge žene nosile u rukama - buketi tulipana, narcisa i drugog sezonskog cvijeća bili su čest prizor u šetnji gradom. Cvijeće je postalo i modni dodatak koji savršeno pristaje uz prve sunčane dane.

Među brojnim ljepoticama, pažnju prolaznika posebno je privukla Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske i kći glumca Gorana Višnjića. Uoči Dana žena, Lana je prolaznicama darovala ruže, izmamivši osmijehe i dodatno začinivši špicu pozitivnom energijom.

Naravno, špica ne može proći bez omiljenog proljetnog detalja - trendi sunčanih naočala. Od klasičnih tamnih modela do onih s velikim okvirima i retro prizvukom, naočale su upotpunile brojne stylinge i dale im dozu urbane elegancije. Uz puno sunca, boja i dobrog raspoloženja, proljeće je na zagrebačke ulice stiglo u velikom stilu.