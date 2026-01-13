Bunde od umjetnog krzna su apsolutni hit zime: Izdvojili smo modele za svaki stil

Ove sezone moda potiče na igru, pa se tako bunde nose i u manje očekivanim kombinacijama. Duga bunda može izgledati iznenađujuće cool u spoju s kratkim bermuda trapericama, gustim najlonkama i visokim čizmama, što je savršen odabir za večernji izlazak

Nekada ultimativni simbol luksuza dvadesetih godina prošlog stoljeća zahvaljujući Chanelu i Paulu Poiretu, pravo je krzno svoj zlatni vijek doživjelo pedesetih na leđima najvećih stilskih ikona. Potom je uslijedio pad; do 2010-ih nošenje krzna postalo je kontroverzno, a incident u kojem je Kim Kardashian zasuta brašnom ostao je duboko urezan u kolektivno pamćenje. Danas se ovaj trend vratio na modne piste i ulice, ali s jednim ključnim pravilom: krzno mora biti lažno. Umjetno krzno sada je odvažna modna izjava i čini se da ga ili volite ili mrzite. Ove zime, sudeći prema ponudi u trgovinama i kombinacijama koje viđamo na ulicama, ljubav je definitivno pobijedila.

Čini se da su se modni entuzijasti zasitili godina minimalizma i suptilne mode. Želja za isticanjem, dramom i glamurom dovela je do ponovnog oživljavanja raskošnih komada, a bunda od umjetnog krzna postala je amblematski komad tog pokreta. Veliku ulogu u tome odigrao je i takozvani "mob wife" trend koji je preplavio društvene mreže, a koji slavi estetiku supruga mafijaša. Uz bundu, ovaj stil donosi i povratak crnih uskih sunčanih naočala, kožnih rukavica i natapirane kose, stvarajući dojam neustrašivog i samouvjerenog stava.

No, nijedan odjevni predmet nije postao toliko simboličan za ovaj izgled kao bunda. Na tjednima mode, od Kopenhagena do New Yorka, street style zvijezde nosile su različite verzije: od neutralnih do šarenih, od kratkih do onih koje se vuku po podu, od čupavih do elegantno zaglađenih. Bunde su posvuda, a njihova privlačnost leži u spoju udobnosti i luksuza. Omogućuju nam da se doslovno zamotamo u deku i tako izađemo na ulicu, a da pritom izgledamo nevjerojatno šik.

Od dnevne šetnje do večernjeg izlaska

Jedna od najvećih prednosti bunde od umjetnog krzna jest njezina nevjerojatna prilagodljivost. Može se nositi na bezbroj načina, od potpuno ležernih do izrazito glamuroznih. Za dnevni, opušteni izgled, bunda se savršeno slaže s trapericama ravnog kroja, mekanom dolčevitom i robusnim čizmama. Kratka, predimenzionirana bijela bunda, primjerice, može trenutno podići jednostavnu kombinaciju traperica i mokasinki. S druge strane, ista ta bunda navečer će plijeniti poglede ako se odjene preko potpuno crne kombinacije i kombinira s cipelama na špic.

Duge bunde, koje pružaju najviše topline i drame, idealne su za elegantnije prigode. Prebačene preko svjetlucave haljine ili svilenkaste suknje, stvaraju dojam starog holivudskog glamura, pogotovo ako se dodaju detalji poput efektnog broša.

Bunde, katke ili duge, nose se na sve kombinacije, a po high street dućanim pronašli smo različite modele za svaki stil. Ponuda je još bolja jer je sada vrijeme sniženja.

