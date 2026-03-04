Rosie Huntington-Whiteley u Parizu: Tihi luksuz koji je zasjenio reviju kuće Saint Laurent

Svojim dolaskom na Saint Laurentovu reviju, Rosie Huntington-Whiteley nije samo podržala dizajnera Anthonyja Vaccarella, već je i demonstrirala kako se bezvremenska elegancija i moderna vizija mogu savršeno spojiti

Tjedan mode u Parizu službeno je započeo, a sva su svjetla modne pozornice odmah bila usmjerena prema jednoj od najiščekivanijih revija sezone, onoj kuće Saint Laurent. Osim što je predstavila viziju za jesen i zimu 2026./2027. godine, revija je predstavila najnoviju kolekciju kreativnog direktora Anthonyja Vaccarella. Ipak, uzbuđenje oko nove kolekcije slavne francuske kuće nakratko je zasjenio dolazak jedne od najvećih suvremenih ikona stila, Rosie Huntington-Whiteley, čije je modno izdanje ponovno potvrdilo njezin nepogrešiv osjećaj za eleganciju.

Profimedia

Impresivna lista gostiju u prvom redu

Revija je održana na spektakularnoj lokaciji s pogledom na Eiffelov toranj. Anthony Vaccarello, kreativni direktor kuće, svojom je novom kolekcijom nastavio istraživati moćnu i beskompromisnu siluetu koja definira brend, što je privuklo impresivnu listu gostiju.

Prvi red bio je ispunjen najvećim svjetskim zvijezdama. Uz Rosie, reviju su pratili i prijatelji kuće poput supermodela Kate Moss, glumica Zoë Kravitz, Michelle Pfeiffer i Olivije Wilde te glazbene zvijezde Rosé, čime je Saint Laurent još jednom potvrdio svoj status jednog od najutjecajnijih brendova na svijetu.

Profimedia

Besprijekorno izdanje koje definira eleganciju

Iako je konkurencija u prvom redu bila velika, Rosie Huntington-Whiteley bez imalo je truda ukrala svu pozornost. Britanska manekenka i poduzetnica, poznata po svojoj ljubavi prema minimalizmu i estetici "tihog luksuza", pojavila se u sofisticiranom kompletu koji savršeno odražava estetiku brenda, ali i njezin vlastiti, prepoznatljivi potpis.

Odabrala je savršeno krojen, strukturirani kaput s naglašenim strukom koji je kombinirala s hlačama širokih nogavica, stvarajući izduženu i moćnu siluetu. Cjelokupno izdanje upotpunila je elegantnom Saint Laurent torbicom i decentnim, minimalističkim nakitom. Njezin beauty look bio je jednako profinjen: kosa je bila uredno zalizana u nisku balerina punđu, dok je šminka bila potpuno prirodna, s naglaskom na blistavoj koži i usnama u nude nijansi.

Ovaj dolazak u Pariz stiže nedugo nakon što je Rosie iznenadila modni svijet povratkom na pistu, i to na reviji brenda Burberry u Londonu. Time je potvrdila svoj veliki povratak u središte modnih zbivanja nakon duže pauze od nošenja revija, pokazavši da je njezin utjecaj jači no ikad.

Profimedia

Svojim dolaskom na Saint Laurentovu reviju, Rosie Huntington-Whiteley nije samo podržala dizajnera Anthonyja Vaccarella, već je i demonstrirala kako se bezvremenska elegancija i moderna vizija mogu savršeno spojiti. Njezino izdanje postalo je tema o kojoj se najviše pričalo, dokazavši još jednom da je ona neprikosnovena kraljica profinjenog stila čiji svaki korak modni svijet pomno prati.