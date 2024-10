'Mob wife' make-up: Sve što trebaš znati o ovom glamuroznom trendu

U svijetu mode i ljepote svako se malo pojavljuju neki novi trendovi, a u posljednje vrijeme njihov pokretač sve češće su društvene mreže poput TikToka. Posljednji u nizu takvih trendova je i tzv. 'mob wife' estetika, trend za kojim su TikTokeri poludjeli već početkom godine, a osobito se ističe mob wife make-up.

Čini se da minimalizam, 'clean girl' estetika i tihi luksuz padaju u drugi plan, a u fokus dolazi mob wife. O čemu je riječ? Mob wife estetika je trend koji inspiraciju pronalazi u glamuroznim lookovima žena povezanih s mafijaškim svijetom, osobito iz svijeta filma i televizije. Kao inspiracija za ovaj stil često se navodi tv ikona Carmela Soprano, iz kultne serije Obitelj Soprano Ovaj se trend izravno suprotstavlja trendu minimalizma i tihog luksuza jer slavi ekstravaganciju, dramu i naglašeni luksuz, dok su minimalizam i tihi luksuz sinonimi za suzdržanost, jednostavnost i diskretnu eleganciju.

Riječ je o stilu koji obuhvaća specifičan način odijevanja, frizure i šminkanja, a najpopularniji je mob wife make-up.

Kako kreirati mob wife make-up?

Mob wife make-up inspiriran je glamuroznim i pomalo dramatičnim izgledom supruga mafijaša koje često viđamo u filmovima i serijama o organiziranom kriminalu. Ova šminka kombinira dozu luksuza, elegancije i samopouzdanja, često s izraženim očima, punim usnama i besprijekornim tenom. Ključne karakteristike uključuju smokey eyes, tamne i bogate boje ruževa, guste trepavice i savršeno konturiran ten. Obrve su također naglašene, a završni touch tenu daje rumenilo u ružičastim ili breskavstim tonovima.

Zašto je mob wife make-up u trendu?

Ova estetika vraća se s modernim dodirom jer odašilje snažnu poruku o samopouzdanju i glamuru. Žene koje biraju ovaj stil šalju poruku da su hrabre, neustrašive i moćne. Trendovi poput ovog često se vraćaju u vrijeme kada su potrebni izražajniji i dramatičniji lookovi, a mob wife make-up nudi upravo to – savršenu kombinaciju drame, luksuza i elegancije.

Mob wife estetika: Više od šminke

Mob wife estetika obuhvaća i specifičan stil odijevanja, manikure i frizure. Tipičan look uključuje haljine s naglašenim strukom, krzno, zlatni nakit i statement torbe. Boje su često tamnije, poput crne, tamnoplave i zlatne, s dozom crvene koja daje moćan efekt.

Frizure i manikure

Frizure su najčešće voluminozne, s velikim valovima ili podignutim stilovima poput visoko isfeniranih repova ili punđa. Kosa je sjajna i zdrava, često u tamnijim nijansama poput crne ili čokoladno smeđe. Što se tiče manikure, dugi nokti su neizostavan dio mob wife estetike. Često su bademastog oblika, u tamnim nijansama poput crvene, bordo, crne ili čak s metalik detaljima, koji dodatno naglašavaju luksuz.

Mob wife make-up i estetika uopće postaju sve popularniji zbog svoje smjele, glamurozne i luksuzne naravi. Ovaj stil nije za one koji žele ostati nezapaženi – on je za žene koje žele istaknuti svoju snagu i samopouzdanje. Kroz dramatične oči, pune usne i besprijekoran ten, mob wife make-up odašilje poruku da je glamur uvijek u modi, a s dodatkom odvažnih manikura i frizura, ovaj look postaje potpuni hit.

Mob wife estetiku pronalazimo i kod brojnih slavnih dama, a među najistaknutijim predstavnicama ovog stila su Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Cardi B i Sofia Vergara. Predstavnice mob wife stila u svijetu poznatih često su žene koje zrače snagom, glamuroznošću i samopouzdanjem, baš poput likova iz filmova i serija o mafijaškim ženama.

Sve ove žene prenose osjećaj samopouzdanja i luksuza koji su ključni za mob wife stil, kako u izgledu, tako i u svom načinu života.