Najbolji filmovi godine na velikom platnu – ne propustite 22. Oscar reviju u CineStaru

Već 22. godinu zaredom Oscar revija u CineStaru okuplja ljubitelje filma uz najistaknutija ostvarenja nominirana za nagradu Oscar. Od 5. do 15. ožujka publika ima priliku pogledati filmove koji su obilježili sezonu — na velikom platnu, u CineStar kinima diljem Hrvatske uključujući i Kaptol Boutique Cinema

Ovaj posebni program donosi kritički hvaljene i publici omiljene naslove, od intimnih drama i emotivnih priča do uzbudljivih trilera i velikih vizualnih spektakala, stvarajući jedinstvenu atmosferu oskarovskog iščekivanja.

Film „Marty Veličanstveni“ nominiran je za nagradu Oscar u čak devet kategorija, uključujući najbolji film, režiju (Josh Safdie) i glavnu mušku ulogu (Timothée Chalamet), koji je za ovu ulogu osvojio i Zlatni globus. Smješten u vibrantni New York 1950-ih, film donosi epsku priču o ambiciji, slavi i opsesiji, inspiriranu legendarnim stolnotenisačem Martyjem Reismanom. Uz Safdiejevu energičnu režiju i Chalametov magnetizam, riječ je o stilski snažnoj i emocionalno nabijenoj filmskoj vožnji o čovjeku koji je želio više nego što je svijet bio spreman dati.

Ne propustite povijesni film „Hamnet“, nominiran za nagradu Oscar u osam kategorija, uključujući najbolji film i režiju (Chloé Zhao). Film je osvojio Zlatni globus za najbolji film (drama), a Jessie Buckley i za najbolju glumicu u istoj kategoriji. U glavnim ulogama Paul Mescal i Jessie Buckley donose dirljivu priču o osobnoj tragediji Williama Shakespearea — gubitku sina Hamneta — za koji se vjeruje da je nadahnuo nastanak „Hamleta“. Riječ je o snažnoj, emotivnoj adaptaciji hvaljenog romana Maggie O’Farrell koja intimno istražuje tugu, brak i snagu umjetnosti.

Za sve ljubitelje vrhunskih trilera, „Grešnici“ donose novu viziju straha redatelja Ryana Cooglera s Michaelom B. Jordanom u dvostrukoj ulozi. Film je nominiran za nagradu Oscar u čak šesnaest kategorija, uključujući najbolji film i režiju, a osvojio je i Zlatni globus za najbolju originalnu glazbu (Ludwig Göransson). Priča prati braću blizance koji se vraćaju u rodni grad u potrazi za novim početkom, no ondje ih dočekuje još veće zlo — u intenzivnom, stilski moćnom trileru koji spaja napetost, emociju i spektakl.

Na programu je i „Jedna bitka za drugom“, krimi drama Paula Thomasa Andersona s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi. Film je osvojio trinaest nominacija za nagradu Oscar, uključujući one za najbolji film, režiju i adaptirani scenarij, kao i za glavne i sporedne glumačke izvedbe, a nagrađen je i s tri Zlatna globusa — za najbolji film (mjuzikl ili komedija), režiju i scenarij. Riječ je o snažnoj, autorski prepoznatljivoj filmskoj priči koja spaja vrhunsku glumu, stil i kompleksnu kriminalističku dramu.

Akcijski spektakl „F1 film“ nominiran je za nagradu Oscar u kategorijama najboljeg filma, montaže, zvuka i vizualnih efekata. Sniman tijekom stvarnih Grand Prix vikenda, film pruža autentično, kino iskustvo o rivalstvu, prijateljstvu i hrabrosti.

Još uvijek imate priliku pogledati i SF hit „Avatar: Vatra i pepeo“ nominiran za nagradu Oscar za najbolju kostimografiju te za najbolje vizualne efekte. Treći film u nevjerojatno uspješnoj franšizi „Avatar“, donosi još dublje i emotivnije poglavlje sage o obitelji Sully.

Tijekom Oscar revije u CineStaru možete pogledati i druge norminirane filmove, a kako biste se aktivno uključili u napeto iščekivanje koje diljem svijeta privlači interes i pažnju publike i medija te odabrali vlastite favorite, osigurajte svoje mjesto već danas na cinestarcinemas.hr, putem CineStar aplikacije i na blagajnama kina. Podršku reviju daju i partneri večeri, Telemach, CineStar TV Channels te PBZ Visa Premium Card.