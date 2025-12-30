Najljepše bunde sa zagrebačke špice: Sezona u znaku krzna

Tijekom zimskih mjeseci zagrebačka špica ponovno je funkcionirala kao urbana modna pista, a jedan komad gotovo je monopolizirao prizor – bunda. Većinom one kratke i od umjetnog krzna, ove su sezone nosile su se s promišljenom elegancijom i naglašenim osjećajem za suvremeni luksuz.

Dominantna paleta ostala je vjerna klasici: smeđa, bež i siva činile su okosnicu street style prizora, diskretne, nosive i uvijek elegantne. Upravo zato bordo se pojavio kao ugodno iznenađenje – duboka, zasićena nijansa koja je razbila neutralnost i unijela suptilnu dozu luksuza u zimski okvir.

Kratki krojevi lako su se uklapali u svakodnevne kombinacije, od opuštenog trapera do pročišćenih, minimalističkih linija. Bez pretjerivanja i bez buke, zagrebačka špica još je jednom pokazala da najbolje modne priče nastaju upravo u nijansama.