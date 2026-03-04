Redizajnirani Foodie vraća domaću kuhinju u fokus zagrebačke gastro scene

Kad se tradicija i dizajn susretnu na istoj adresi - po cijeni koja poziva na povratak

Zagrebačka gastro scena posljednjih se godina intenzivno razvija – od street food koncepata i internacionalnih kuhinja do autorskih bistroa i fine dining adresa. Ipak, u toj raznolikoj ponudi često nedostaje ono najjednostavnije: kvalitetna, konkretna domaća kuhinja kakvu pamtimo s obiteljskih ručkova. Upravo na tom tragu dolazi redizajnirani Foodie koji tradicionalne okuse vraća u fokus – u suvremenom, estetski promišljenom i cjenovno pristupačnom izdanju.

U zagrebačkom City Center one East otvoren je prvi redizajnirani restoran brenda Foodie. Novi interijer vizualno prati suvremene svjetske koncepte, dok jelovnik ostaje vjeran domaćoj kuhinji – onoj koja ne izlazi iz mode. Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost: gotovo svi obroci i meniji kreću se oko 10 eura, čime Foodie potvrđuje da kvalitetan, domaći ručak ne mora biti luksuz.

'Sporija' hrana za brzi život

U vremenu kada ljudi (i dalje) žele jesti domaće, ali nemaju vremena kuhati, Foodie odgovara konceptom “sporije” hrane prilagođene brzom životnom ritmu. Jelovnik donosi konkretna, zasitna jela koja bude nostalgiju i mame da zastanete barem na trenutak.

U ponudi su sočna kuhana jela, variva i klasici poput ajngemahteca, ćufti u umaku od rajčice, punjenih paprika, gulaša i bečkog odreska, dok su lignje petkom već postale prepoznatljiv hit. U zimskim mjesecima jelovnik će dodatno ugrijati i sarma, a za kraj tu je pita od višanja po kojoj je Foodie već prepoznatljiv. Sve su to jela koja mirišu na nedjeljni ručak kod mame ili bake – ali bez višesatnog stajanja uz štednjak.

Modern but Traditional – estetika s potpisom

Interijer je osmislila arhitektica Jana Piacun, čiji portfelj uključuje i rad na scenografiji filma Svadba. Njezino iskustvo u oblikovanju vizualno snažnih i narativno promišljenih prostora reflektira se i u Foodie-u, gdje je glavna ideja restorana, sažeta u sloganu Modern but Traditional, bila polazišna točka za uređenje prostora. Tradicionalni elementi, opća mjesta bakine kuhinje preneseni su ili doslovno ili kroz reinterpretaciju u pročišćenoj varijanti.

Osjećaj topline postignut je kombinacijom vizualno poznatih elemenata – različitih malih pločica, drvenih detalja i gustih, isprepletenih tekstura fotografija Foodie hrane, uzoraka materijala i kariranog tekstila. Sve je izvedeno u minimiziranoj i estetski pročišćenoj formi kako bi se postigao smiraj potreban u šarenilu shopping centra, dok glavnu ulogu u prostoru ima – hrana.

Vizualni identitet dodatno zaokružuju fotografije na zidovima koje potpisuje renomirana fotografkinja Maja Danica Pečanić, čiji rad dodatno naglašava toplinu i autentičnost brenda.

Zanimljivo, ovo je tek prva u nizu planiranih redizajniranih lokacija. Do kraja ožujka otvara se Foodie u Arena Centru, u travnju stiže Foodie u Zadar, u svibnju u Pulu, dok se početkom ljeta otvaraju lokacije u centru Cvjetni, Avenue Mall-u i City Center-u one West.

Novi smjer pod okriljem Bites & Beyonda

Novi razvojni zamah uslijedio je nakon što je lanac Foodie restorana od Victus grupe preuzela tvrtka Bites & Beyond, u vlasništvu Ivana Todorića. Akvizicija je označila početak snažnije ekspanzije i strateškog pozicioniranja brenda.

Bites & Beyond u svom portfelju ima već brendove poput Good Food, Purple Monkey, dok dodatnu širinu ponude čine SoHo Sushi, 4Burgers, Poke i Plant Punk. Dok je Good Food usmjeren na zdrave i lagane obroke, a Purple Monkey na azijske okuse, Foodie će ostati posvećen domaćoj kuhinji i tradicionalnim jelima pripremljenima na moderan način.

Nova adresa na Dolcu – domaće uz domaće

Posebno poglavlje u razvoju brenda bit će otvaranje velikog Foodie restorana na zagrebačkom Dolcu, planirano za rujan. Riječ je o prvom Foodie restoranu izvan shopping centara, smještenom tik uz tržnicu na kojoj se svakodnevno prodaju domaće, svježe namirnice.

Novi restoran nalazit će se na mjestu legendarnog Kerempuha, prostoru koji mnogi pamte po toplini i domaćoj atmosferi. U Bites & Beyond-u vjeruju da će Foodie upravo na toj lokaciji vratiti osjećaj doma kakav Dolac zaslužuje.

Ideja je jednostavna i bliska: s majkom obaviti kupovinu na Dolcu, a umjesto odlaska kući na kuhanje – sjesti zajedno na domaći ručak koji miriše jednako poznato. Domaći Foodie tik uz domaći Dolac – prirodan spoj tradicije, svakodnevice i suvremenog načina života.

Redizajnirani prostor u City Center-u one East tako označava početak nove faze razvoja brenda – faze u kojoj tradicija ostaje temelj, suvremeni dizajn daje joj novo ruho, a pristupačne cijene omogućuju da domaći ručak ponovno postane dio svakodnevice.