Tjedan mode u Parizu: Prekrasne Charlize Theron, Kate Moss i Michelle Pfeiffer u prvim redovima

Pariz je i ovoga ožujka epicentar modnog svijeta, a prve dane Tjedna mode za sezonu jesen/zima 2026./2027. obilježila su dva spektakla: dugoočekivani debi Jonathana Andersona za Dior i proslava desetljeća Anthonyja Vaccarella u Saint Laurentu. Kao i uvijek, uz kolekcije, veliku pozornost privukla su i poznata lica u prvim redovima. Svoju prvu žensku reviju za Dior, britanski dizajner Jonathan Anderson otvorio je atmosferom inspiriranom klasičnim horor filmovima. Kolekcija je bila spoj harmonije i tenzije, a Anderson se poigrao Diorovim nasljeđem dekonstruirajući kultni Bar sako i stvarajući nove siluete poput haljina nalik abažuru. Njegov smion potez iz prvog su reda pratile zvijezde poput Anye Taylor-Joy, Charlize Theron i Priyanka Chopra. Nekoliko sati kasnije, Anthony Vaccarello obilježio je svoju desetu godišnjicu u kući Saint Laurent revijom koja je bila esencija njegove prepoznatljive estetike: beskompromisne, moćne i senzualne ženstvenosti. Kolekcijom su dominirali ženski smokinzi, tamna prozirna čipka i androgine siluete. Trijumf dizajnera koji je redefinirao nasljeđe Yvesa Saint Laurenta za 21. stoljeće došle su proslaviti Kate Moss i Zoë Kravitz. Ova dva pariška spektakla, iako estetski različita, istaknula su ključno pitanje s kojim se luksuzna moda danas suočava: kako ostati relevantan? Andersonov radikalni pristup i odbacivanje formula nasuprot Vaccarellovom uspjehu koji leži upravo u dosljednosti vizije, postavili su iznimno visoku ljestvicu za ostatak Tjedna mode u Parizu.