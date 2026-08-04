Mulino Beach X Extravagant ponovno su priredili jednu od najboljih ljetnih zabava na Kvarneru

Prošle su srijede brojni influenceri i gosti uživali su u opuštenom druženju ispunjenom smijehom, glazbom i plesom, potvrdivši još jednom da Mulino Beach nije samo mjesto, već destinacija koja spaja mediteranski način života

Odlična atmosfera, vrhunska glazba L'amour Banda, osvježavajući kokteli i nezaboravna ljetna vibra obilježili su još jedan Mulino Beach x Extravagant party koji je prošle srijede pretvorio Mul Beach Bar u Malinskoj u jednu od najpoželjnijih ljetnih destinacija na Kvarneru.

Prošle su srijede brojni influenceri i gosti uživali su u opuštenom druženju ispunjenom smijehom, glazbom i plesom, potvrdivši još jednom da Mulino Beach nije samo mjesto, već destinacija koja spaja mediteranski način života, dnevni bijeg iz svakodnevice, vrhunsku zabavu i točku gdje vrijeme usporava.

Extravagant

Extravagant

Extravagant

Extravagant

Prije uživanja u dobroj glazbi, gosti su imali priliku obići atraktivne pop up cornere brojnih partnera te isprobati njihove najnovije proizvode. Velik interes privukli su Keune sa svojim profesionalnim preparatima za njegu kose, Catrice s ekskluzivnom beauty kolekcijom, essence s bogatim izborom lakova za nokte, Plodine s voćnim pouchevima, neoVIDERM s proizvodima za njegu kože te Nook Eyewear s kolekcijom trendi sunčanih naočala.

Extravagant

Extravagant

Extravagant

Extravagant

Posebnu pozornost privukao je Lemonish corner, gdje su se posluživali osvježavajući kokteli Pelinish i Skinnish koji su se pokazali kao savršen izbor za opuštanje nakon radnog dana i pravi ljetni užitak uz more.

Druženje se nastavilo u MUL Beach Baru uz plesne hitove, koktele, smijeh, druženje, te odličnu atmosferu.

Još jedno izdanje Mulino Beach x Extravagant partyja potvrdilo je zašto je riječ o jednom od najatraktivnijih ljetnih događanja na Kvarneru. Spoj odlične glazbe, atraktivnog ambijenta i pozitivne energije ponovno je privukao brojne goste koji su uživali u jedinstvenom ljetnom iskustvu.

Extravagant

Extravagant

Extravagant

Extravagant

Mul Beach Bar nastavlja s bogatim programom tijekom cijelog ljeta, donoseći nove glazbene večeri, gostovanja i dnevne partyje koji iz tjedna u tjedan potvrđuju njegov status jedne od nezaobilaznih ljetnih adresa na Jadranu.