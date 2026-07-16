Bijela majica i potkošulja kao baza svake garderobe: Evo gdje pronaći najbolje modele
Bijela majica i bijela potkošulja odnosno majica bez rukava (tank top) komadi su bez kojih je teško zamisliti dobro složenu garderobu, a posebno capsule ormar. Jednostavne su, bezvremenske i lako se kombiniraju uz gotovo sve – od traperica i lanenih hlača do slip suknji, odijela i blejzera. Upravo zato vrijedi uložiti malo više vremena u potragu za modelom koji će odlično izgledati, biti ugodan za nošenje i trajati sezonama.
Na što obratiti pažnju pri odabiru?
Iako na prvi pogled djeluje kao najjednostavniji komad u ormaru, dobra bijela majica krije nekoliko važnih detalja koje vrijedi uzeti u obzir prilikom kupnje. Materijal je jedan od ključnih kriterija pa je najbolje birati modele od kvalitetnog pamuka, poput Supima ili Pima pamuka, koji su mekani, prozračni i dugotrajniji. Važna je i debljina tkanine – gušći pamuk pruža bolju strukturu i nije proziran, dok su tanji modeli idealni za slojevito odijevanje. Jednako važan je i kroj, bilo da preferirate klasične ravne modele, oversized ili "boxy" siluete, kao i kvalitetno izrađen ovratnik koji će zadržati oblik i nakon brojnih pranja.
Brendovi koji imaju odlične bijele majice i tank topove
Ako ste u potrazi za modelom koji će postati stalni dio vaše garderobe, vrijedi zaviriti u ponudu nekoliko provjerenih brendova. COS i Arket poznati su po kvalitetnim pamučnim majicama čvršće strukture i minimalističkom dizajnu, dok Uniqlo već godinama slovi za jedan od najboljih izbora kada je riječ o omjeru cijene i kvalitete, posebno zahvaljujući modelima od Supima pamuka. Dobri modeli mogu se pronaći i u Massimo Duttiju te Zari, a kada su u pitanju bijeli tank topovi, odlične opcije nude još H&M (premium linija), Intimissimi i Abercrombie & Fitch. Bez obzira tražite li klasičnu bijelu majicu ili rebrastu potkošulju koja će se uklopiti u svaku kombinaciju, u ponudi ovih brendova lako ćete pronaći model koji odgovara vašem stilu.
U nastavku donosimo neke od najboljih bijelih majica i tank topova iz aktualne ponude spomenutih brendova.