Bijela majica i potkošulja kao baza svake garderobe: Evo gdje pronaći najbolje modele

Bijela majica i tank top među rijetkim su komadima koji nikad ne izlaze iz mode. Bez obzira na sezonu ili stil odijevanja, uvijek su odlična baza za bezbroj kombinacija, zbog čega imaju posebno mjesto u svakoj garderobi, a posebno capsule ormaru. Izdvojili smo brendove koji nude kvalitetne modele u koje se isplati investirati

Bijela majica i bijela potkošulja odnosno majica bez rukava (tank top) komadi su bez kojih je teško zamisliti dobro složenu garderobu, a posebno capsule ormar. Jednostavne su, bezvremenske i lako se kombiniraju uz gotovo sve – od traperica i lanenih hlača do slip suknji, odijela i blejzera. Upravo zato vrijedi uložiti malo više vremena u potragu za modelom koji će odlično izgledati, biti ugodan za nošenje i trajati sezonama.

Na što obratiti pažnju pri odabiru?

Iako na prvi pogled djeluje kao najjednostavniji komad u ormaru, dobra bijela majica krije nekoliko važnih detalja koje vrijedi uzeti u obzir prilikom kupnje. Materijal je jedan od ključnih kriterija pa je najbolje birati modele od kvalitetnog pamuka, poput Supima ili Pima pamuka, koji su mekani, prozračni i dugotrajniji. Važna je i debljina tkanine – gušći pamuk pruža bolju strukturu i nije proziran, dok su tanji modeli idealni za slojevito odijevanje. Jednako važan je i kroj, bilo da preferirate klasične ravne modele, oversized ili "boxy" siluete, kao i kvalitetno izrađen ovratnik koji će zadržati oblik i nakon brojnih pranja.

Brendovi koji imaju odlične bijele majice i tank topove

Ako ste u potrazi za modelom koji će postati stalni dio vaše garderobe, vrijedi zaviriti u ponudu nekoliko provjerenih brendova. COS i Arket poznati su po kvalitetnim pamučnim majicama čvršće strukture i minimalističkom dizajnu, dok Uniqlo već godinama slovi za jedan od najboljih izbora kada je riječ o omjeru cijene i kvalitete, posebno zahvaljujući modelima od Supima pamuka. Dobri modeli mogu se pronaći i u Massimo Duttiju te Zari, a kada su u pitanju bijeli tank topovi, odlične opcije nude još H&M (premium linija), Intimissimi i Abercrombie & Fitch. Bez obzira tražite li klasičnu bijelu majicu ili rebrastu potkošulju koja će se uklopiti u svaku kombinaciju, u ponudi ovih brendova lako ćete pronaći model koji odgovara vašem stilu.

U nastavku donosimo neke od najboljih bijelih majica i tank topova iz aktualne ponude spomenutih brendova.

Arket - 35 €

Abercrombie & Fitch - 24 €

Abercrombie & Fitch - 24 €

COS - 17 €

COS - 35 €

COS - 39 €

COS - 19 €

H&M - 22,99 €

Massimo Dutti - 30 €

Massimo Dutti - 30 €

Massimo Dutti - 40 €

Massimo Dutti - 30 €

Uniqlo - 24,90 €

Uniqlo - 14,90 €

Uniqlo - 14,90 €

Uniqlo - 14,90 €

Zara - 6,95 €