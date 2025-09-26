Bijela košulja vječni je klasik: Ovo je 5 najboljih kombinacija sa zagrebačke špice

Bijela košulja može se ukomponirati u gotovo svaki stil, a evo kako je nose Zagrepčanke

Bijela košulja nezaobilazan je komad odjeće koji svaka žena mora imati u svom ormaru. Njezina jednostavnost pruža ti mogućnost da gotovo svaku odjevnu kombinaciju učiniš elegantnijom, a ako ti se njen klasičan izgled čini prestrogim, imaj na umu da je uz prave modne dodatke možeš uklopiti u gotovo svaki stil: od strogog poslovnog stila do ležernog stylinga za šetnja po plaži. Svestranost i jednostavnost ovog odjevnog predmeta prepoznale su i Zagrepčanke pa smo provjerile kako je nose na špici.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Bijela košulja i traperice - klasična kombinacija s kojom nikad ne možeš pogriješiti. Jedna je dama za subotnji odlazak u grad odjenula upravo to, a styling je upotpunila bež-crnim balerinkama, crnom torbicom i sunčanim naočalama. Jednostavno, čisto i elegantno.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Profinjena ljetna elegancija - tako bismo mogle nazvati modnu kombinaciju u kojoj je Zagrebom prošetala jedna brineta. Plinenila je pažnju u kratkim trapericama i bijeloj košulji vezanoj u struku. Obula je prljavo bijele sandale na potpeticu te smeđu torbicu. Jednostavan, a tako upečatljiv look, zar ne?

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Jedna mlada dama bijelu je košulju za šetnju po špici iskombinirala s crnim širokim hlačama i bijelim tenisicama. Nosila je crnu torbu s trenutačno must have privjescima, a kombinaciju je začinila zanimljivim modnim detaljem - crnom kravatom.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Još se jedna dama odlučila za crno-bijeli look, no sa zanimljivim zaokretom: odjenula je crne kratke hlače te oversized bijelu košulju. Dama je od modnih dodataka odabrala samo sunčane naočale i malu zelenu torbicu, kako bi u prvom planu bile visoke crne čizme s visokim potpeticama koje su ovu jednostavnu kombinaciju učinile dodatno elegantnom.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Jesen je vrijeme slojevitog odijevanja, a to zna mlada dama koja je bijelu košulju odjenula ispod male crne haljine. Spojila je tako dva klasika, a kombinaciju je upotpunila čarapama sa zanimljivim uzorkom i crnom torbicom. Koja ti se kombinacija najviše sviđa?