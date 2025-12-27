403 Forbidden

Moda
ZANOSNA I ŽENSTVENA

Spremna za veliku proslavu: Žanamari već zrači novogodišnjim glamom

Ana Ivančić
27. prosinca 2025.
Spremna za veliku proslavu: Žanamari već zrači novogodišnjim glamom
Žanamari Perčić/Instagram
Žanamari Perčić zablisala je u crno-zlatnom izdanju, a u novu godinu ulazi sa stilom, stavom i porukom koja se itekako pamti

Zagrebačka blagdanska atmosfera dobila je dozu čistog glamura zahvaljujući Žanamari Perčić. Pjevačica je nekoliko dana nakon Božića objavila fotografije iz elegantnog interijera jednog zagrebačkog hotela i još jednom potvrdila status modne inspiracije, ali i žene koja jasno zna što želi poručiti – vrijeme je za osobni preporod.

U fokusu je bio styling koji se ne zaboravlja. Žanamari je zablistala u kratkoj haljini, u crno-zlatnoj kombinaciji, s raskošnim puf rukavima koji daju dramatičnu siluetu. Look je zaokružila čizmama iznad koljena i profinjenom torbicom, stvarajući savršen balans između glamura, ženstvenosti i samopouzdanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Žanamari (@zanamari)

No, osim besprijekornog outfita, pažnju je privukla i poruka kojom je najavila “stvarno odbrojavanje”, uz afirmacije koje slave snagu, rast i zahvalnost. Sve zajedno djeluje kao stilski manifest za novu životnu fazu – hrabru i svjesnu.

Komentari oduševljenih pratitelja nizali su se brzinom svjetlosti, a komplimenti na račun izgleda i energije nisu izostali. I dok Žanamari inače uživa u mirnijem životu na obali, njezin zagrebački glam moment dodatno je zagolicao maštu fanova.

 

