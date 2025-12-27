Kad Zagrepčanke zablistaju: Slavljeničko raspoloženje zavladalo špicom

Zagrebačka špica ove subote imala je poseban šarm - onaj blagdanski, opušteni, između Božića i Nove godine. Grad je disao sporije, ali veselije, a lica prolaznika odavala su slavljeničko raspoloženje i lagano odbrojavanje do dočeka Nove godine.

Prijepodne je bilo pravo zimsko: hladno, ali sunčano, idealno za šetnju centrom grada. Dame i gospoda izašli su na špicu u pažljivo biranim outfitima – toplim kaputima, trendi bundicama, vunenim šalovima i stylish čizmama. Modne kombinacije bile su spoj elegancije i udobnosti, baš u duhu blagdana koji ne traže stroga pravila.

Za razliku od uobičajenih subota, ovog se puta osjećalo da nema žurbe – svi su već u mislima na proslavama, planovima za doček i malim ritualima kojima se ispraća još jedna godina.