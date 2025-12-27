Ovo će vam popraviti dan: Preslatki ljubimci naših čitateljica u blagdanskom izdanju
NJUŠKE KOJE OBOŽAVAMO

Ovo će vam popraviti dan: Preslatki ljubimci naših čitateljica u blagdanskom izdanju

27. prosinca 2025.

Blagdani su vrijeme topline, zajedništva i malih radosti, a ove su nas godine čitateljice razveselile preslatkim fotografijama svojih ljubimaca. Psi i mačke spremno su pozirali u pravom blagdanskom duhu – uz božićne jelke, u toplim dekicama, s kapicama i onim neodoljivim pogledima koji osvajaju na prvi pogled.

Svaka fotografija priča malu, toplu priču o bezuvjetnoj ljubavi i svakodnevnim trenucima koji blagdane čine posebnima. Među razigranim njuškicama i znatiželjnim mačjim pogledima posebno se istaknula i jedna plemenita zvijezda – konj, koji je ovoj blagdanskoj galeriji dao poseban, gotovo bajkovit šarm.

Hvala svim čitateljicama koje su s nama podijelile ove lijepe trenutke i pokazale da su blagdani još ljepši kada ih dijelimo sa svojim četveronožnim prijateljima. 

