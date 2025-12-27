403 Forbidden

Horoskop za nedjelju: Bikove će šokirati voljena osoba, a djevice će mučiti nesanica

Žena.hr
27. prosinca 2025.
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Iako će nestati one napetosti između vas i druge strane, danas ćete se ponašati prilično neujednačeno. POSAO: Zaposleni u uslužnim djelatnostima danas će jednu fazu svog rada privesti kraju. Kod ostalih će sve biti uobičajeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svom šestom čulu.

Bik

LJUBAV: Možda će vas voljena osoba iznenaditi jednim prijedlogom koji će na vas djelovati poput malog šoka. POSAO: Vama znači mnogo ako vas primjećuju i to vam otvoreno pokažu. Danas će biti upravo tako. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete izdržljivošću.

Blizanci

LJUBAV: Postajete otvoreniji za ljude, a i oni se lakše lijepe za vas. Oni u vezama opet nalaze zajednički jezik. POSAO: Nećete biti sigurni kako napraviti jedan posao, a nemate koga pitati. Uz to, bit će i mnogo zadataka. Morate se sami snaći. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam snage, štedite se.

Rak

LJUBAV: Konačno će vam postati sasvim jasno kako bi trebao izgledati vaš idealni partner. Prema toj slici, vi ćete tražiti. POSAO: Poslovni plan bit će odlično postavljen, ali u konkretizaciji istog vi ćete jedva sustizati rokove. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na ljude oko sebe.

Lav

LJUBAV: Objektivno stojite dobro. Subjektivno, današnji dan donijet će vam nešto otupjelosti i inercije za ljubav. POSAO: Oni koji rade kreativan posao bit će vrlo moderni u svojim izrazima i idejama. I dalje vas šefovi umaraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Djevica

LJUBAV: Imat ćete jaku potrebu učvrstiti ili legalizirati svoju vezu. Bit će vam važno da vas drugi vide i priznaju kao par. POSAO: Vaši nadređeni mogli bi pred vas iznijeti jedna prijedlog koji je pomalo čudan. Prvo razmislite, a onda se očitujte o istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Gotovo je sigurna nesanica.

Vaga

LJUBAV: Neki će razmišljati kako bi izgledao njihov ljubavni život u drukčijim okolnostima. Shvatit će da je i ovako dobro. POSAO: Ljubaznost i uviđavnost bit će vaše dobitne kombinacije - danas ćete ih pokazivati više nego itko drugi u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzbuđujte se ni oko čega.

Škorpion

LJUBAV: Zahtjevi za pažnjom jednog člana vaše obitelji iz koje potičete nakratko će vas udaljiti od voljene osobe. POSAO: Nećete se dati zamarati nevažnim stvarima, nego ćete se potpuno usredotočiti na svoj glavni cilj. Bit ćete u pravu. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoje grlo.

Strijelac

LJUBAV: Željet ćete sve riješiti odjednom i u jednom dahu, ali to će samo izazvati još veću napetost. POSAO: Doći će do konačnog definiranja uvjeta pod kojim surađujete s novim ili mladim suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Jarac

LJUBAV: Postajete sve manje zadovoljni situacijom. Želite je poboljšati čim prije, ali to ne ide preko noći. POSAO: Vjerojatno ćete se zateći u frustrirajućem položaju jer će vaši šefovi vući na jednu, a vi na drugu stranu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

Vodenjak

LJUBAV: Ne zna se tko će danas biti tužniji – vi ili vaša najdraža osoba. Nije dan za analize, nego za tješenje i toleranciju. POSAO: Poželjet ćete da vaš posao bude ozbiljniji, ali to je samo prolazna želja. Sve je zapravo na svom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je nužna.

Ribe

LJUBAV: U svoju ljubavnu svakodnevicu unosit ćete sasvim originalne ideje, a najvjerojatnije kroz ručak li večeru udvoje. POSAO: Na dnevni red dolaze novi planovi koje tek treba osmisliti. Jedan od kriterija svakako je i novac. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite izazove.

