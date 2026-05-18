Bella Hadid uživa u Cannesu: Ova retro ljetna kombinacija potpuni je hit

Bellin outfit djeluje kao moderna interpretacija stila Brigitte Bardot i francuskih filmskih diva iz šezdesetih godina

Bella Hadid ponovno je dokazala zašto je jedna od najvećih modnih ikona današnjice tijekom svog boravka na Azurnoj obali za vrijeme Filmskog festivala u Cannesu. Na fotografiji je snimljena ispred legendarnog hotela Hotel du Cap‑Eden‑Roc, luksuznog mjesta koje se nalazi između Cannesa i Nice te godinama predstavlja omiljeno utočište svjetskih zvijezda tijekom festivala. Upravo je taj hotel sinonim za glamur stare francuske rivijere: mjesto na kojem su odsjedali Elizabeth Taylor, Picasso, F. Scott Fitzgerald i brojne holivudske legende.

Profimedia

Bella je nosila romantičan komplet u nježno ružičastom gingham uzorku koji podsjeća na estetiku francuskog ljeta i retro pin-up mode. Gornji dio sastoji se od kratkog topa s dubokim izrezom i vezanjem na prednjem dijelu. Kroj naglašava siluetu, ali pritom ostavlja dojam ležerne elegancije, što je jedan od zaštitnih znakova Belle Hadid.

Donji dio outfita čine capri hlače visokog struka u istom uzorku, ukrašene sitnim volanima i mašnicama pri dnu nogavica. Upravo taj detalj daje stylingu dozu nostalgije i podsjeća na modu s početka 2000-ih, razdoblja koje Bella često reinterpretira kroz suvremeni luksuzni pristup. Uz komplet je nosila jednostavne ružičaste salonke, dok je cijeli look dodatno podigla zlatnim nakitom i bijelim sunčanim naočalama.

Profimedia

Frizura je također bila pažljivo stilizirana. Kosa podignuta u opuštenu punđu s nekoliko pramenova koji padaju uz lice savršeno se uklopila u atmosferu Azurne obale.