Povratak bobu? Bella Hadid sve iznenadila novom frizurom

Kad god Bella Hadid promijeni frizuru, modni svijet s pažnjom prati. No, njezino posljednje pojavljivanje na Pariškom tjednu mode izazvalo je pravu pomutnju, potvrdivši da je jedna od najvećih trendseterica današnjice ponovno postavila pravila igre. Drastičnim rezom i povratkom tamnijoj boji kose, slavna manekenka najavila je veliki povratak frizure koju smo obožavali početkom 2000-ih.

Nakon eksperimentiranja s medeno plavim nijansama, Bella se za reviju modne kuće Saint Laurent vratila prepoznatljivoj, bogatoj smeđoj boji. No, prava zvijezda njezina izgleda bila je potpuno nova, oštra i skulpturalna frizura. Službeno ju je predstavila na pisti 3. ožujka 2026., gdje joj je kosa bila stilizirana u strogi, zalizani izgled s razdjeljkom sa strane, savršeno nadopunjujući "power dressing" estetiku kolekcije.

Izvan piste, Bella je viđena kako novu frizuru nosi na ležerniji način, često koristeći takozvani "Olsen-tuck", odnosno uvlačeći kosu u ovratnik kaputa, čime su u prvi plan došle njezine nove, guste šiške.