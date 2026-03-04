403 Forbidden

Ljepota
OPUŠTEN LOOK

Povratak bobu? Bella Hadid sve iznenadila novom frizurom

Ana Ivančić
4. ožujka 2026.
Povratak bobu? Bella Hadid sve iznenadila novom frizurom
Profimedia
Nakon eksperimentiranja s medeno plavim nijansama, Bella se za reviju modne kuće Saint Laurent vratila prepoznatljivoj, bogatoj smeđoj boji, a sada se i nakratko vratila bobu

Kad god Bella Hadid promijeni frizuru, modni svijet s pažnjom prati. No, njezino posljednje pojavljivanje na Pariškom tjednu mode izazvalo je pravu pomutnju, potvrdivši da je jedna od najvećih trendseterica današnjice ponovno postavila pravila igre. Drastičnim rezom i povratkom tamnijoj boji kose, slavna manekenka najavila je veliki povratak frizure koju smo obožavali početkom 2000-ih.

Nakon eksperimentiranja s medeno plavim nijansama, Bella se za reviju modne kuće Saint Laurent vratila prepoznatljivoj, bogatoj smeđoj boji. No, prava zvijezda njezina izgleda bila je potpuno nova, oštra i skulpturalna frizura. Službeno ju je predstavila na pisti 3. ožujka 2026., gdje joj je kosa bila stilizirana u strogi, zalizani izgled s razdjeljkom sa strane, savršeno nadopunjujući "power dressing" estetiku kolekcije.

Povratak bobu? Bella Hadid sve iznenadila novom frizurom
Profimedia

Izvan piste, Bella je viđena kako novu frizuru nosi na ležerniji način, često koristeći takozvani "Olsen-tuck", odnosno uvlačeći kosu u ovratnik kaputa, čime su u prvi plan došle njezine nove, guste šiške.

Povratak bobu? Bella Hadid sve iznenadila novom frizurom
Profimedia

Bella HadidPariski Tjedan ModeBob
