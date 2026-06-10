Balon hlače su kao stvorene za ljetne dane: Nude bezbroj kombinacija

Hlače balon kroja već nekoliko sezona uspješno odolijevaju prolaznosti trendova. Njihova prepoznatljiva voluminozna silueta donosi dozu razigranosti svakom outfitu, dok lagani materijali i opušten kroj osiguravaju maksimalnu udobnost tijekom toplih dana

Postoje trendovi koji traju jednu sezonu i oni koji se uspiju zadržati godinama. Hlače balon kroja, otkako su se istaknule kao jedan od najupečatljivijih komada moderne garderobe, ne prestaju se pojavljivati u kolekcijama luksuznih i high street brendova, a trendsetrice ih obožavaju. Iz sezone u sezonu vraćaju se u novim interpretacijama, a posebno ih volimo tijekom toplijih mjeseci kada tražimo odjeću koja je istovremeno udobna, prozračna i zanimljiva.

Njihov prepoznatljiv kroj karakterizira volumen u području bokova i nogavica koji se postupno sužava prema gležnjevima. Upravo ta skulpturalna silueta daje im poseban karakter zbog kojeg izgledaju puno efektnije od klasičnih ravnih ili širokih hlača. Iako na prvi pogled djeluju odvažno, iznenađujuće su jednostavne za kombiniranje.

Jedan od razloga njihove popularnosti krije se u udobnosti. Širi kroj omogućuje slobodu kretanja i ugodno nošenje čak i tijekom najvećih ljetnih vrućina, osobito kada su izrađene od laganih materijala poput pamuka, lana ili viskoze. Istovremeno stvaraju zanimljivu siluetu koja svakom outfitu daje dozu razigranosti.

Balon hlače odlično funkcioniraju u ležernim kombinacijama. Dovoljno ih je spojiti s jednostavnom bijelom majicom, tankim topom ili laganom košuljom kako biste dobili moderan i opušten ljetni look. Jednako dobro izgledaju uz ravne sandale, minimalističke natikače ili omiljene tenisice, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne gradske kombinacije.

No njihova svestranost tu ne staje. Zahvaljujući zanimljivom kroju, lako se uklapaju i u elegantnija izdanja. Uz strukturirani sako, košulju i cipele na petu mogu postati odličan dio poslovne garderobe, dok će u kombinaciji sa sandalama s potpeticom i efektnim nakitom bez problema funkcionirati i za večernje prilike.

U vremenu kada su udobnost i funkcionalnost jednako važni kao i dobar stil, hlače balon kroja nameću se kao jedan od najzanimljivijih komada sezone. Voluminozne, odvažne i vrlo nosive, dokaz su da modni komad može biti istovremeno praktičan i izrazito efektan. U nastavku donosimo top modele hlača balon kroja iz aktualne high street ponude.

Bershka - 29,99 €

Bershka - 29,99 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 22,95 €