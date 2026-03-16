I to smo doživjeli: Evo kako Anna Wintour izgleda bez sunčanih naočala

Bivša glavna urednica Voguea uvijek nosi velike, crne sunčane naočale, no ovoga je puta napravila iznimku - i sve šokirala

Noćas je održana 98. po redu dodjela nagrade Oscar koja je donijela brojna iznenađenja. A jedno od njih zasigurno je bilo vidjeti Annu Wintour, legendarnu bivšu glavnu urednicu časopisa Vogue, bez prepoznatljivih sunčanih naočala. Naime. Wintour je bila jedna od prezenterica.

Ona i glumica Anne Hathaway najavile su povratak kultnog filma "Vrag nosi Pradu" te proglasile pobjednike nagrade Oscar u dvjema kategorijama: za kostimografiju i šminku.

Legendarna Wintour sve je iznenadila kada se na pozornici pojavila bez sunčanih naočala. Naime, već je desetljećima poznata po svom prepoznatljivom looku: izuzetnim modnim kombinacijama, bobu i crnim naočalama koje joj prekrivaju pola lica. No ovoga puta javnost je napokon mogla vidjeti što se krije iza njih.

Kamere su zumirale njezine oči i zabilježile taj rijedak trenutak, no u jednom trenutku tijekom prezentacije Anna je ponovno stavila naočale, što je nasmijalo publiku koja joj je počela pljeskati.