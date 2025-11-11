Anita Dujić otkriva što podiže njezin stil: 'Možda zvuči kao klišej, ali za to mi nikad nije žao dati novac'

S bivšom manekenkom i dizajnericom nakita koja je prava majstorica u spajanju klasike i trenda razgovarale smo – naravno – o modi! Otkrila nam je što smatra dobrom modnom investicijom, ali i koji je njezin idealni 'feel good' outfit za svaki dan

Na nedavno održanoj reviji domaćeg brenda KLISAB među poznatim licima pojavila se i Anita Dujić. Bivša manekenka, dizajnerica nakita i uspješna poduzetnica tom je prilikom ponovno dokazala da je njezina 'supermoć' spajanje modnih klasika s aktualnim trendovima. Zato nas nije iznenadilo kad je ova zaljubljenica u modu kao najdraži komad odabrala jedan vječni klasik.

"Moj omiljeni komad koji sad imam u ormaru je crni strukirani sako – sa širokim ramenima. To je komad koji često nosim i koji zapravo podigne svaku kombinaciju. Ali, za svaki dan najviše volim nositi traperice i običan T-shirt – u tome se osjećam najbolje". otkrila je Anita za Žena.hr.

U središtu njezinog outfita za modnu reviju bila je tamnoplava traper košulja Massimo Dutti, ležerno umetnuta u visoki struk širokih hlača istog brenda. Ono što je cijeli look dodatno podignuo na višu razinu bile su štikle Anine Bing, čiji uzorak zmijske kože donosi dozu odvažnosti i stoji ako kontrast suptilnoj tamnoj paleti. Elegantne, ali s karakterom, ove štikle predstavljaju završni detalj koji otkriva Anitin osjećaj za balans između klasike i trenda. Anita dakle definitivno nije jedan od onih žena koja će slijepo prihvatiti sve trendove pa tako izdvaja jedan koji nikad nije uspjela zavoljeti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ne znam točno zašto, ali jednostavno ne volim tregerice vidjeti na ženi. Slatko mi je na neki način, ali sebe nikako ne vidim u tome", priznala je.

John Pavlish

Torbica nije samo modni dodatak

Domaća je dizajnerica već je odavno prepoznata zbog svog smisla za detalje, bilo da se radi o dizajnu interijera, nakitu ili – naravno – modi. Kao žena koja bez sumnje 'ima oko za ono lijepo', zanimalo nas je kakva je kad je u shoppingu, ima li komada za koje joj nije žao 'odriješiti kesu'?

"Nikad mi nije žao dati novac za dobru torbicu. Možda zvuči kao klišej, ali moj izbor su torbice. Teško mi je izdvojiti neku najdražu – no možda bi to ipak bila Gucci Jackie, s roza dlakom", ispričala je Anita.

Slažemo se, dobra torbica zlata vrijedi i podiže svaki outfit, a osobito ako je u pitanju Guccijev klasik. Gucci Jackie prvi put je predstavljena 1961. godine, a njezino ime odaje počast Jackie Kennedy, bivšoj prvoj dami SAD-a, koja je svojim sofisticiranim stilom osvojila svijet i postala ikona elegancije. Ova torba nije samo modni dodatak, već prava investicija u komad koji je uvijek "in", a njezino ime i povijest čine je ikoničnim komadom među ljubiteljicama mode.

Anita Dujić svojom pojavom i riječima još je jednom dokazala da njezin stil nije samo u odjeći, već i u načinu na koji pristupa životu – s elegancijom, funkcionalnošću i daškom osobnosti. Bez obzira na to hoće li nositi klasični sako ili jednostavan T-shirt – uvijek je tu prisutan njezin osobni modni potpis.