Ako volite pikantnu pohanu piletinu, ove recepte morate isprobati
Pohana piletina jedno je mnogima omiljenih jela, osobito za nedjeljni ručak. Već sam miris vraća nas u djetinjstvo, a prvi hrskavi zalogaj teško je nadmašiti. Iako djeluje kao sasvim jednostavno jelo, razlika između prosječne i stvarno odlične pohane piletine krije se u malim detaljima i kulinarskim trikovima. Primjerice, dobra marinada čini meso mekšim i sočnijim, prava kombinacija začina daje joj karakter, a pravilno prženje zaslužno je za onu savršenu hrskavu koricu izvana i mekanu unutrašnjost.
Ako ste već umorni od suhih i bezličnih verzija, vrijeme je za nešto bolje. Donosimo vam tri provjerena recepta inspirirana američkim jugom, mjestom koje je pohanu piletinu pretvorilo u pravu malu umjetnost. Od brzog klasika koji uspijeva baš svaki put pa sve do ljute, bogato začinjene verzije za sve koji vole malo vatrenije okuse – ovdje će svatko pronaći svog favorita.
Brzi klasik s američkog juga bez mlaćenice
Ovaj recept, inspiriran starim obiteljskim kuharicama s američkog juga, dokaz je da vam ne treba dugo mariniranje za vrhunski rezultat. Tajna je u tekućoj smjesi od jaja i pikantnih umaka koja se savršeno lijepi za meso te u dvostrukom sloju začinjenog brašna. Rezultat je nevjerojatno hrskava korica i sočno meso, gotovo za nešto više od pola sata.
Sastojci:
- osam komada piletine (batak, zabatak, krilca)
- tri velika jaja
- jedna žličica ljutog umaka (npr. Tabasco)
- jedna žličica Worcestershire umaka
- dvije i pol šalice (oko 300 g) glatkog brašna
- tri žlice kukuruznog škroba (gustina)
- tri žlice začinske soli (ili obične soli pomiješane s malo češnjaka u prahu i paprike)
- dvije žličice slatke paprike
- pola žličice kajenskog papra
- dvije žličice svježe mljevenog crnog papra
- jedna žlica luka u prahu
- pola žličice češnjaka u prahu
- ulje za prženje (oko 3-4 cm dubine u tavi)
Priprema:
- U srednje velikoj zdjeli umutite jaja s ljutim umakom i Worcestershireom. Ostavite sa strane.
- U veliku papirnatu ili plastičnu vrećicu stavite brašno, kukuruzni škrob i sve začine. Dobro protresite kako bi se sastojci ravnomjerno izmiješali.
- Svaki komad piletine prvo umočite u smjesu s jajima, pazeći da je cijeli komad prekriven.
- Zatim piletinu prebacite u vrećicu sa začinjenim brašnom. Zatvorite vrećicu i dobro protresite dok se piletina potpuno ne obloži.
- Pohane komade slažite na lim za pečenje i pustite da odstoje 10-15 minuta. To je ključan korak kako bi se korica osušila i bolje primila za meso tijekom prženja.
- Dok se piletina odmara, u dubljoj tavi od lijevanog željeza ili loncu s debljim dnom zagrijte ulje na srednje jakoj vatri (oko 175°C). Stari trik za provjeru temperature: ubacite prstohvat brašna u ulje - ako počne cvrčati, ulje je spremno.
- Pecite piletinu u serijama, bez pretrpavanja tave. Prvo stavite tamnije meso jer mu treba duže. Pecite nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobije lagano zlatnu boju, zatim kratko poklopite tavu (dvije-tri minute) kako bi se unutrašnjost termički obradila parom. Maknite poklopac i nastavite peći dok korica ne postane duboko zlatno-smeđa i hrskava.
- Gotovu piletinu vadite na rešetku ili papirnate ubruse da se ocijedi višak masnoće.
Sočna piletina marinirana u mlaćenici
Mlaćenica je čarobni sastojak koji piletinu čini nevjerojatno sočnom i mekom. Nježne kiseline u mlaćenici razgrađuju proteine u mesu, čineći ga mekanim kao maslac. Ova metoda zahtijeva malo planiranja, jer je piletinu najbolje marinirati barem šest sati, a idealno preko noći. Vjerujte nam, čekanje se isplati.
Sastojci:
- osam komada piletine
Za marinadu:
- dvije šalice (oko 500 ml) mlaćenice
- dva-tri sušene chipotle papričice u adobo umaku (ili jedna žlica dimljene paprike i prstohvat čilija)
- četvrtina šalice ljutog umaka
- jedna žlica Worcestershire umaka
- pola žličice soli i papra
Za pohanje:
- jedna šalica (120 g) glatkog brašna
- četvrtina šalice (30 g) kukuruznog škroba
- jedna žlica dimljene paprike
- jedna žličica luka u prahu
- jedna žličica češnjaka u prahu
- pola žličice kajenskog papra
- sol i papar po ukusu
- ulje za prženje
Priprema:
- Sve sastojke za marinadu stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte marinadu preko komada piletine u velikoj zdjeli ili vrećici sa zatvaračem. Pobrinite se da je sva piletina uronjena. Ostavite u hladnjaku najmanje šest sati.
- Izvadite piletinu iz hladnjaka 30-40 minuta prije prženja kako bi došla na sobnu temperaturu.
- U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, škrob i sve začine za pohanje. Sada slijedi trik za dodatnu hrskavost: uzmite dvije žličice marinade u kojoj je bila piletina i nakapajte je u suhe sastojke. Prstima ili vilicom promiješajte kako biste stvorili male grudice. Te grudice će tijekom prženja postati ultra hrskavi komadići na korici.
- Komad po komad piletine vadite iz marinade, pustite da se višak ocijedi, te temeljito uvaljajte u začinjeno brašno. Pritisnite brašno uz meso kako bi se što bolje primilo.
- Pohane komade odložite na rešetku i ostavite u hladnjaku još 20 minuta da se panada stisne.
- Zagrijte ulje na 175°C i pržite piletinu u serijama, otprilike 13-15 minuta ukupno, okrećući je na pola vremena. Piletina je gotova kada je izvana zlatno-smeđa i hrskava, a unutarnja temperatura dosegne 74°C.
Vatrena Nashville Hot Chicken
Nashville Hot Chicken je kulinarski fenomen poznat po intenzivnoj ljutini koja ne dolazi samo od začina u panadi, već od posebnog ljutog ulja kojim se premazuje nakon prženja. Recept je za hrabre i one željne autentičnog okusa američkog juga. Obavezno poslužite uz kriške bijelog kruha i kisele krastavce da ublažite začinjenost.
Sastojci:
- osam pilećih zabataka (s kožom i kosti)
Za marinadu:
- jedna šalica ljutog umaka
- dvije žlice kajenskog papra
- jedna žlica češnjaka u prahu, luka u prahu i dimljene paprike
- jedna i pol žličica soli
Za pohanje (podijeljeno u tri zdjele):
- Prva zdjela (suho): jedna i pol šalica (180 g) brašna, dvije žlice kajenskog papra, dvije žličice soli
- Druga zdjela (mokro): dvije šalice mlaćenice, jedna šalica ljutog umaka
- Treća zdjela (suho): četiri šalice (480 g) brašna, dvije žlice kajenskog papra, dvije žličice soli, dvije žličice dimljene paprike, dvije žličice češnjaka u prahu
Za ljuti preljev:
- tri četvrtine šalice vrućeg ulja od prženja
- dvije žlice kajenskog papra
- dvije žlice smeđeg šećera
- jedna žličica dimljene paprike i chipotle čilija u prahu
Priprema
- Pomiješajte sve sastojke za marinadu i prelijte preko piletine. Ostavite u hladnjaku preko noći.
- Pripremite tri duboke posude za pohanje kako je navedeno u sastojcima.
- Izvadite piletinu iz marinade i lagano posušite papirnatim ubrusima.
- Slijedite proces pohanja: svaki komad prvo uvaljajte u prvu suhu smjesu, zatim umočite u mokru smjesu, i na kraju temeljito obložite drugom suhom smjesom.
- Zagrijte ulje u dubokom loncu na 170°C. Pažljivo spuštajte komade piletine i pržite 16-18 minuta, ili dok ne postanu tamno zlatne boje i potpuno pečene.
- Dok se zadnja tura piletine prži, pripremite preljev. U vatrostalnoj zdjeli pomiješajte smeđi šećer i sve začine za preljev.
- Kada je piletina gotova, ugasite vatru. Pažljivo zagrabite tri četvrtine šalice vrućeg ulja iz lonca i prelijte preko mješavine začina. Dobro promiješajte pjenjačom.
- Svaki komad vruće, pržene piletine premažite ljutim uljem neposredno prije posluživanja.