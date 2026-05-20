Ako volite pikantnu pohanu piletinu, ove recepte morate isprobati

Donosimo tri odlična recepta inspirirana američkim jugom – od brzinske i jednostavne verzije do bogato začinjene, ljute varijante za sve koji vole malo intenzivnije okuse

Pohana piletina jedno je mnogima omiljenih jela, osobito za nedjeljni ručak. Već sam miris vraća nas u djetinjstvo, a prvi hrskavi zalogaj teško je nadmašiti. Iako djeluje kao sasvim jednostavno jelo, razlika između prosječne i stvarno odlične pohane piletine krije se u malim detaljima i kulinarskim trikovima. Primjerice, dobra marinada čini meso mekšim i sočnijim, prava kombinacija začina daje joj karakter, a pravilno prženje zaslužno je za onu savršenu hrskavu koricu izvana i mekanu unutrašnjost.

Ako ste već umorni od suhih i bezličnih verzija, vrijeme je za nešto bolje. Donosimo vam tri provjerena recepta inspirirana američkim jugom, mjestom koje je pohanu piletinu pretvorilo u pravu malu umjetnost. Od brzog klasika koji uspijeva baš svaki put pa sve do ljute, bogato začinjene verzije za sve koji vole malo vatrenije okuse – ovdje će svatko pronaći svog favorita.

Brzi klasik s američkog juga bez mlaćenice

Ovaj recept, inspiriran starim obiteljskim kuharicama s američkog juga, dokaz je da vam ne treba dugo mariniranje za vrhunski rezultat. Tajna je u tekućoj smjesi od jaja i pikantnih umaka koja se savršeno lijepi za meso te u dvostrukom sloju začinjenog brašna. Rezultat je nevjerojatno hrskava korica i sočno meso, gotovo za nešto više od pola sata.

Sastojci:

osam komada piletine (batak, zabatak, krilca)

tri velika jaja

jedna žličica ljutog umaka (npr. Tabasco)

jedna žličica Worcestershire umaka

dvije i pol šalice (oko 300 g) glatkog brašna

tri žlice kukuruznog škroba (gustina)

tri žlice začinske soli (ili obične soli pomiješane s malo češnjaka u prahu i paprike)

dvije žličice slatke paprike

pola žličice kajenskog papra

dvije žličice svježe mljevenog crnog papra

jedna žlica luka u prahu

pola žličice češnjaka u prahu

ulje za prženje (oko 3-4 cm dubine u tavi)

Priprema:

U srednje velikoj zdjeli umutite jaja s ljutim umakom i Worcestershireom. Ostavite sa strane.

U veliku papirnatu ili plastičnu vrećicu stavite brašno, kukuruzni škrob i sve začine. Dobro protresite kako bi se sastojci ravnomjerno izmiješali.

Svaki komad piletine prvo umočite u smjesu s jajima, pazeći da je cijeli komad prekriven.

Zatim piletinu prebacite u vrećicu sa začinjenim brašnom. Zatvorite vrećicu i dobro protresite dok se piletina potpuno ne obloži.

Pohane komade slažite na lim za pečenje i pustite da odstoje 10-15 minuta. To je ključan korak kako bi se korica osušila i bolje primila za meso tijekom prženja.

Dok se piletina odmara, u dubljoj tavi od lijevanog željeza ili loncu s debljim dnom zagrijte ulje na srednje jakoj vatri (oko 175°C). Stari trik za provjeru temperature: ubacite prstohvat brašna u ulje - ako počne cvrčati, ulje je spremno.

Pecite piletinu u serijama, bez pretrpavanja tave. Prvo stavite tamnije meso jer mu treba duže. Pecite nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobije lagano zlatnu boju, zatim kratko poklopite tavu (dvije-tri minute) kako bi se unutrašnjost termički obradila parom. Maknite poklopac i nastavite peći dok korica ne postane duboko zlatno-smeđa i hrskava.

Gotovu piletinu vadite na rešetku ili papirnate ubruse da se ocijedi višak masnoće.

Sočna piletina marinirana u mlaćenici

Mlaćenica je čarobni sastojak koji piletinu čini nevjerojatno sočnom i mekom. Nježne kiseline u mlaćenici razgrađuju proteine u mesu, čineći ga mekanim kao maslac. Ova metoda zahtijeva malo planiranja, jer je piletinu najbolje marinirati barem šest sati, a idealno preko noći. Vjerujte nam, čekanje se isplati.

Sastojci:

osam komada piletine

Za marinadu:

dvije šalice (oko 500 ml) mlaćenice

dva-tri sušene chipotle papričice u adobo umaku (ili jedna žlica dimljene paprike i prstohvat čilija)

četvrtina šalice ljutog umaka

jedna žlica Worcestershire umaka

pola žličice soli i papra

Za pohanje:

jedna šalica (120 g) glatkog brašna

četvrtina šalice (30 g) kukuruznog škroba

jedna žlica dimljene paprike

jedna žličica luka u prahu

jedna žličica češnjaka u prahu

pola žličice kajenskog papra

sol i papar po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

Sve sastojke za marinadu stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte marinadu preko komada piletine u velikoj zdjeli ili vrećici sa zatvaračem. Pobrinite se da je sva piletina uronjena. Ostavite u hladnjaku najmanje šest sati.

Izvadite piletinu iz hladnjaka 30-40 minuta prije prženja kako bi došla na sobnu temperaturu.

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, škrob i sve začine za pohanje. Sada slijedi trik za dodatnu hrskavost: uzmite dvije žličice marinade u kojoj je bila piletina i nakapajte je u suhe sastojke. Prstima ili vilicom promiješajte kako biste stvorili male grudice. Te grudice će tijekom prženja postati ultra hrskavi komadići na korici.

Komad po komad piletine vadite iz marinade, pustite da se višak ocijedi, te temeljito uvaljajte u začinjeno brašno. Pritisnite brašno uz meso kako bi se što bolje primilo.

Pohane komade odložite na rešetku i ostavite u hladnjaku još 20 minuta da se panada stisne.

Zagrijte ulje na 175°C i pržite piletinu u serijama, otprilike 13-15 minuta ukupno, okrećući je na pola vremena. Piletina je gotova kada je izvana zlatno-smeđa i hrskava, a unutarnja temperatura dosegne 74°C.

Vatrena Nashville Hot Chicken

Nashville Hot Chicken je kulinarski fenomen poznat po intenzivnoj ljutini koja ne dolazi samo od začina u panadi, već od posebnog ljutog ulja kojim se premazuje nakon prženja. Recept je za hrabre i one željne autentičnog okusa američkog juga. Obavezno poslužite uz kriške bijelog kruha i kisele krastavce da ublažite začinjenost.

Sastojci:

osam pilećih zabataka (s kožom i kosti)

Za marinadu:

jedna šalica ljutog umaka

dvije žlice kajenskog papra

jedna žlica češnjaka u prahu, luka u prahu i dimljene paprike

jedna i pol žličica soli

Za pohanje (podijeljeno u tri zdjele):

Prva zdjela (suho): jedna i pol šalica (180 g) brašna, dvije žlice kajenskog papra, dvije žličice soli

Druga zdjela (mokro): dvije šalice mlaćenice, jedna šalica ljutog umaka

Treća zdjela (suho): četiri šalice (480 g) brašna, dvije žlice kajenskog papra, dvije žličice soli, dvije žličice dimljene paprike, dvije žličice češnjaka u prahu

Za ljuti preljev:

tri četvrtine šalice vrućeg ulja od prženja

dvije žlice kajenskog papra

dvije žlice smeđeg šećera

jedna žličica dimljene paprike i chipotle čilija u prahu

Priprema