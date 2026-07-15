Ana Maslać Plenković u Parizu odabrala haljinu s potpisom omiljene dizajnerice Kate Middleton

Pojavljivanje Ane Maslać Plenković u Parizu ostat će zapamćeno kao primjer vrhunske modne diplomacije. Odabirom ove haljine demonstrirala je eleganciju koja ne traži pažnju, ali je uvijek dobije

Ana Maslać Plenković, supruga hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, privukla je pozornost medija i modnih znalaca na proslavi Dana pada Bastille elegantnim i pomno odabranim stilom. Ana, koja se rijetko pojavljuje u javnosti, za ovu je svečanu prigodu odabrala kreaciju koja suptilno spaja bezvremensku profinjenost i moderan diplomatski kod odijevanja, potvrdivši još jednom svoj istančan osjećaj za stil.

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Elizejske poljane bile su epicentar proslave koja je okupila tridesetak svjetskih lidera, a francuski predsjednik Emmanuel Macron bio je domaćin čelnicima zemalja okupljenih u takozvanu Koaliciju voljnih, skupinu država koje pružaju podršku Ukrajini. Među uzvanicima se našao i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je u Pariz stigao u pratnji supruge.

Haljina s kraljevskim pečatom odobrenja

U središtu pažnje našla se elegantna midi haljina nježne, pastelno ružičaste nijanse, poznate kao "Ballet Pink". Riječ je o modelu imena "Kissa", kreaciji britanske dizajnerice Emilije Wickstead, čije ime u modnim krugovima predstavlja sinonim za sofisticiranost i profinjenost. Wickstead, rođena na Novom Zelandu, postala je jedno od najzvučnijih imena modne industrije ponajviše zahvaljujući činjenici da je jedna od omiljenih dizajnerica princeze od Walesa, Kate Middleton. Biti u ormaru buduće britanske kraljice smatra se svojevrsnim kraljevskim pečatom odobrenja, a kreacije ove dizajnerice redovito biraju i druge članice kraljevskih obitelji te poznate osobe poput Melanije Trump. Njezin dizajnerski rukopis temelji se na čistim linijama, savršenim krojevima i suptilnom pomicanju granica klasičnog odijevanja, što rezultira odjećom koja odiše tihim samopouzdanjem.

Blondet Eliot/ABACA/Pixsell

Sama haljina koju je nosila Ana Maslać Plenković savršen je primjer te filozofije. Izrađena u Velikoj Britaniji od luksuzne mješavine poliamida, poliestera i svile, ističe se tkaninom od žakarda s diskretno utkanim motivom bijelih ruža, što joj daje posebnu teksturu i dozu luksuza. Romantična fit-and-flare silueta bez rukava, s visokim okruglim izrezom i naglašenim strukom, na suptilan način laska ženskoj figuri, dok skriveni patentni zatvarač na leđima osigurava besprijekoran dojam. Kako su prenijeli domaći mediji, početna cijena ove kreacije iznosila je 2.175 eura, no u vrijeme događaja bila je dostupna na sniženju za 1.087 eura.

Odmjerenost kao vrhunac stila

Iako se radi o skupocjenom komadu visoke mode, cjelokupan dojam bio je odmjeren i nimalo pretenciozan. Ana Maslać Plenković haljinu je upotpunila bezvremenskim modnim dodacima koji su zaokružili kombinaciju. Odabrala je klasične crne salonke sa špic vrhom te upečatljive, predimenzionirane sunčane naočale crnih okvira. Nakit je bio minimalistički, sveden na diskretne naušnice, čime je fokus ostao na samoj haljini. Kosu je podignula u elegantnu francusku punđu, popularni "french twist", frizuru koja je sama po sebi sinonim za profinjenost i idealno se uklopila u pariški ambijent. Nasmijana i dobro raspoložena, viđena je u razgovoru s francuskom prvom damom Brigitte Macron, koja je za ovu prigodu odabrala bijelu haljinu s gumbima.

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