Ana Maslać Plenković u prekrasnom izdanju nadmašila Brigitte Macron

Supruga hrvatskog premijera, Ana Maslać Plenković, rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak pod svjetla reflektora izazove veliku pozornost i redovito završi modnim pohvalama. Tako je bilo i tijekom jučerašnjeg posjeta Parizu, gdje je u društvu supruga, premijera Andreja Plenkovića, prisustvovala svečanoj večeri u Elizejskoj palači. Domaćini, francuski predsjednik Emmanuel Macron i prva dama Brigitte Macron, dočekali su hrvatski par, a gospođa Maslać Plenković svojim je modnim odabirom kako izgleda istinska elegancija na najvišoj razini.

Za ovu prestižnu prigodu, Ana Maslać Plenković odabrala je kombinaciju koja odiše klasičnom ljepotom i suvremenim minimalizmom. U središtu njezina stajlinga bila je elegantna crna večernja haljina bez rukava savršeno je pratila liniju tijela, s naglaskom na jednostavnim, čistim linijama i besprijekornom kroju. Odabir crne boje za večernji događaj u srcu svjetske modne prijestolnice nije slučajan. Crna je oduvijek bila sinonim za profinjenost, moć i vječnu eleganciju, a u diplomaciji često predstavlja siguran, ali i iznimno moćan izbor.

Ovakav kroj haljine, lišen suvišnih detalja, usmjerava svu pažnju na kvalitetu materijala i preciznost izrade, što je odlika stila poznatog kao "tihi luksuz". Stajling je upotpunila srebrenom torbicom i klasičnim crnim stiletto cipelama, koje su dodatno izdužile njezinu figuru i pridonijele elegantnom držanju. Umjesto glasnih uzoraka ili upadljivih ukrasa, supruga premijera odlučila se za komad koji govori sam za sebe, ističući njezinu prirodnu gracioznost i samopouzdanje