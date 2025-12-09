403 Forbidden

Moda
DAMA S UKUSOM

Tko je Ana Maslać Plenković? Premijerovu suprugu rijetko viđamo, a stil joj je besprijekoran

Žena.hr
9. prosinca 2025.
Tko je Ana Maslać Plenković? Premijerovu suprugu rijetko viđamo, a stil joj je besprijekoran
Profimedia
Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, supruga Andreja Plenkovića svaki put dokaže da ima profinjen modni ukus

Ana Maslać Plenković, suprugu premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, rijetko imamo prilike vidjeti u javnosti, no svako njeno pojavljivanje podigne veliku prašinu. Samozatajna Ana uvijek oduševi odmjerenim i profinjenim modnim kombinacijama koje sada već postaju pravilo. 

Premijerova supruga Macrona i njegovu suprugu Brigitte dočekala je u prekrasnoj crnoj haljini s kaputom u stilu pelerine. Obula je crne salonke, a kombinaciju je podigla svjetlucavom večernjom torbicom. 

Ana je oduševila i kada je sa suprugom i obitelji posjetila papu Lava XIV. Za tu je priliku odjenula crnu dugu haljinu s puf rukavima midi dužine i zanimljivim ovratnikom, koju je upotpunila crnim tankim remenom sa zlatnim detaljem. Uz jednostavan make up i nježne valove koji joj ističu lice, gospođa Plenković svoju je modnu priču zaokružila prekrasnim crnim čipkastim velom, tradicionalnim pokrivalom za glavu kada su u pitanju prilike visokog vjerskog protokola. 

Tko je Ana Maslać Plenković? Premijerovu suprugu rijetko viđamo, a stil joj je besprijekoran
Profimedia

Tko je supruga Andreja Plenkovića?

Ana Maslać Plenković pravnica je iz Dubrovnika, hercegovačkih korijena. Ana ima 45 godina. Rođena je 19. prosinca 1979. godine, a devet godina starijeg supruga (55) je upoznala u Saboru kada je radila kao šefica Službe za pravne poslove i ljudske potencijale. 

Par se vjenčao u listopadu 2014. godine u Dubrovniku. Na vjenčanju su prisustvovali samo mladenci i kumovi. Dva mjeseca nakon vjenčanja, Ana i Andrej dobili su prvo dijete - sina Marija, koji je rođen 19. prosinca, na Anin rođendan, a ime je dobio po premijerovom ocu. 

Plenkovići su 2017. godine dobili kćer Milu, a njenim rođenjem Plenković je postao prvi hrvatski premijer koji je dobio dijete tijekom trajanja mandata. Sin Ivan, treće dijete Ane Maslać Plenković i Andreja Plenkovića, rođen je u ožujku 2022. 

Pročitajte još o:
Ana Maslać PlenkovićAndrej Plenković
