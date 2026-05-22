70 godina, ali tko broji? Geena Davis oduševila u Cannesu u hrabroj bijeloj haljini

Njezin put, od hrabrih uloga koje su je proslavile do neumornog aktivizma, pokazuje da je Geena Davis sila na koju treba računati. Ona nastavlja rušiti stereotipe, kako modnim odabirima tako i ulogama, dokazujući da talent i utjecaj ne poznaju godine

Oskarovka Geena Davis, filmska ikona koja je obilježila generacije ulogama u klasicima poput "Thelme i Louise", još je jednom dokazala da njezin zvjezdani status ne blijedi. Na crvenom tepihu prestižne amfAR Gala večere u Cannesu, 70-godišnja glumica pojavila se u izdanju koje je privuklo sve poglede i pokrenulo lavinu komentara o njezinom bezvremenskom izgledu i hrabrom modnom odabiru.

Elegancija i odvažnost na Azurnoj obali

Kao jedna od glavnih voditeljica večeri, Davis je odabrala kreaciju koja je savršeno spojila eleganciju i smjelost. Snježnobijela haljina golih ramena isticala se dubokim, strukturiranim dekolteom geometrijskog oblika koji je sezao gotovo do struka. Naglašavajući njezinu vitku figuru, haljina se u donjem dijelu širila u drapiranu suknju, a dramatičan dojam upotpunio je dugačak, voluminozan šlep. Cjelokupan izgled zaokružila je decentnim, ali efektnim dijamantnim naušnicama i narukvicom. S prepoznatljivom kosom stiliziranom u blage valove, samouvjereno je pozirala, zračeći energijom. Gala večer, održana u kultnom Hôtel du Cap-Eden-Roc, jedna je od najvažnijih dobrotvornih priredbi festivala, posvećena prikupljanju sredstava za borbu protiv AIDS-a.

Glas protiv dvostrukih standarda Hollywooda

Ipak, Geena Davis puno je više od lica s crvenog tepiha. Decenijama je jedna od najglasnijih zagovornica ravnopravnosti spolova u filmskoj industriji. Njezina predanost ovom cilju kulminirala je 2004. osnivanjem Instituta Geena Davis o rodu u medijima. Inspiraciju je dobila gledajući dječje programe sa svojom kćeri, kada je primijetila frapantnu neravnotežu u broju muških i ženskih likova. Njezin institut prikuplja podatke o nejednakosti i prezentira ih produkcijskim kućama kako bi potaknuo stvarne promjene. "Otkrila sam da nitko drugi u Hollywoodu ne primjećuje ono što ja vidim", izjavila je.

"Mnogi su mi kreativci govorili: 'Ne, to više nije problem, to je riješeno'." Njezin aktivizam proizlazi i iz osobnih iskustava s ageizmom. U jednom je intervjuu otkrila šokantan primjer kada joj je uloga odbijena jer je smatrana "prestarom" da glumi romantični interes znatno starijeg muškog kolege. "Jedan poznati glumac koji je snimao film rekao je da sam prestara da budem njegova partnerica, a ja sam bila dvadeset godina mlađa od njega", ispričala je.

Karijera koja ne poznaje godine

Prikladno, Davis upravo proživljava novu renesansu karijere ulogom koja se izravno bavi starenjem. U novoj seriji "The Boroughs", glumi Renee, "ciničnu bivšu rock 'n' roll menadžericu koja odbija biti marginalizirana zbog svojih godina". Radnja serije smještena je u naizgled idiličnu zajednicu umirovljenika koji se moraju udružiti kako bi zaustavili izvanzemaljsku prijetnju. Na nedavnoj premijeri serije, gdje se također pojavila u glamuroznom izdanju, obožavatelji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje.

"Sedamdeset godina i još uvijek zrači takvom energijom na crvenom tepihu, to je impresivno", jedan je od komentara. Sama Davis je o starenju rekla: "Puno je bolje s godinama. Osjećam se kao da sam postala privlačnija sa svakim desetljećem. Ili jesam, ili se jednostavno osjećam bolje u vezi sebe. Što je sjajno."

