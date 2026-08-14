Životna priča Halle Berry: Od beskućnice, preko misice do oskarovke s tri razvoda

Halle Berry danas, 14. kolovoza, slavi 60. rođendan. Velika američka glumica ne pokazuje namjeru usporiti. Naprotiv, holivudska ikona, prva i do danas jedina Afroamerikanka koja je osvojila Oscar za najbolju glavnu glumicu, ulazi u novo desetljeće života glasnija i moćnija no ikad. Njezin put, obilježen vrtoglavim uspjesima i dubokim osobnim ožiljcima, transformirao se u misiju koja nadilazi filmsko platno, a sve je počelo jednom liječničkom dijagnozom koja joj je zauvijek promijenila život.

Dok slavi ulazak u sedmo desetljeće, Halle Berry redefinira što znači biti ikona i danas glasno priča o menopauzi. Više nije samo lice s filmskog platna, već snaga promjene koja svojim primjerom pokazuje da starenje nije kraj, već privilegija i prilika za najvažniju ulogu života.

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