Životna priča Halle Berry: Od beskućnice, preko misice do oskarovke s tri razvoda
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Rođena kao Maria Halle Berry u Clevelandu, Ohio, odrasla je u turbulentnom okruženju. Njezin otac bio je alkoholičar i zlostavljač. Nakon što su se roditelji razveli kad je imala samo četiri godine, Halle i njezinu stariju sestru odgajala je isključivo majka Judith Ann. Glumica je kasnije priznala da je godinama svjedočila brutalnom nasilju. S ocem nije imala kontakt od djetinjstva i tek godinama nakon njegove smrti 2003. godine pronašla je način da se pomiri s njihovim bolnim odnosom.
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SEDMO DESETLJEĆE

Životna priča Halle Berry: Od beskućnice, preko misice do oskarovke s tri razvoda

Ana Ivančić
14. kolovoza 2026.

Halle Berry danas, 14. kolovoza, slavi 60. rođendan. Velika američka glumica ne pokazuje namjeru usporiti. Naprotiv, holivudska ikona, prva i do danas jedina Afroamerikanka koja je osvojila Oscar za najbolju glavnu glumicu, ulazi u novo desetljeće života glasnija i moćnija no ikad. Njezin put, obilježen vrtoglavim uspjesima i dubokim osobnim ožiljcima, transformirao se u misiju koja nadilazi filmsko platno, a sve je počelo jednom liječničkom dijagnozom koja joj je zauvijek promijenila život.

Dok slavi ulazak u sedmo desetljeće, Halle Berry redefinira što znači biti ikona i danas glasno priča o menopauzi. Više nije samo lice s filmskog platna, već snaga promjene koja svojim primjerom pokazuje da starenje nije kraj, već privilegija i prilika za najvažniju ulogu života.

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