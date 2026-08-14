'IQ 160' izazov: Možete li riješiti ovu zagonetku u manje od 30 sekundi?

Mozgalice su odličan trening za moždane vijuge, a mi vam donosimo jednu za koju ćete morati dobro razmisliti

Postoje zagonetke koje riješimo gotovo automatski i one zbog kojih nekoliko minuta gledamo u ekran pokušavajući shvatiti gdje smo pogriješili. Upravo su ove druge najzabavnije jer nas natjeraju da na trenutak prestanemo razmišljati na uobičajen način.

Za današnji 'IQ 160' izazov ne trebate znanje, kalkulator ni poznavanje nekih posebnih pravila. Samo pažljivo pročitajte pitanje i pokušajte pronaći rješenje prije nego što zavirite u odgovor.

Zagonetka

U prizemlju se nalaze tri prekidača. Na katu se nalazi jedna obična žarulja. Samo jedan od tri prekidača pali tu žarulju. Iz prizemlja ne možete vidjeti žarulju. Prekidačima možete upravljati koliko god želite, ali na kat smijete otići samo jednom. Kako ćete otkriti koji prekidač pali žarulju?

Nemojte odmah čitati dalje. Imate 30 sekundi.

Rješenje

Uključite prvi prekidač i ostavite ga nekoliko minuta. Zatim ga isključite i uključite drugi prekidač. Sada otiđite na kat. Ako je žarulja upaljena, rješenje je drugi prekidač. Ako je žarulja ugašena, ali je topla, rješenje je prvi prekidač. Ako je žarulja ugašena i hladna, rješenje je treći prekidač.

Trik nije samo u tome da gledate je li žarulja upaljena. Treba iskoristiti još jednu informaciju koju možda u prvom trenutku ne uzmete u obzir – temperaturu žarulje.

Dokaz kreativnog razmišljanja

I upravo su takve zagonetke dobar primjer razlike između običnog pokušavanja i kreativnog razmišljanja. Kada imamo samo nekoliko mogućih odgovora, često se koncentriramo na ono što vidimo. No rješenje se ponekad krije u informaciji koju možemo otkriti tek ako razmišljamo malo šire.

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