Sanjali ste vruće trenutke s kolegom s posla? Podsvijest vam šalje poruku...

Umjesto da ih se sramite ili ih doslovno tumačite, shvatite erotske snove kao poziv na dublje upoznavanje samoga sebe

Buđenje nakon sna o seksu s kolegom može biti zbunjujuće, čak i neugodno. Upravo se to dogodilo inspektoru Tomislavu Ramljaku, kojeg u seriji 'IQ 160' glumi Luka Peroš: čim zaklopi oči, u snovima mu se pojavi njegova kolegica Marina Kapov (Dajana Čuljak). Iako ga na poslu jako nervira, Marina mu se u šestoj epizodi uvukla u snove, a scene koje sanja vrlo su erotski nabijene.

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No, što zapravo znači kada sanjamo kolegu s posla? Znači li to da potajno gajimo osjećaje prema toj osobi?

Stručnjaci se uglavnom slažu da odgovor nije tako jednostavan i da ne treba žuriti sa zaključcima. Iako su česti, takvi snovi rijetko imaju doslovno značenje. Oni su zapravo simboličan jezik podsvijesti koja obrađuje različite aspekte vašeg profesionalnog, ali i osobnog života. Ovo su neka od tumačenja.

Metafora za uspjeh i moć

Radno mjesto je strukturirano okruženje gdje provodimo mnogo vremena, stoga ne čudi što naša podsvijest koristi kolege kao glumce u noćnim predstavama. Sanjati seks s kolegom često ne govori o fizičkoj privlačnosti, već o divljenju prema njihovim profesionalnim kvalitetama. Možda priželjkujete posjedovati neke od njihovih vrlina, poput odlučnosti, kreativnosti ili organizacijskih sposobnosti. Analitičarka snova Lauri Loewenberg savjetuje da se zapitate koje tri riječi najbolje opisuju tu osobu; vjerojatno je riječ o osobinama koje biste trebali integrirati u vlastitu osobnost. Seks u ovom kontekstu simbolizira psihološko spajanje ili uniju. Snovi o šefu, primjerice, gotovo su uvijek povezani s dinamikom moći i vašom željom da preuzmete autoritativniju ulogu u nekom području života.

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Potisnuta privlačnost

Ipak, ponekad je san upravo ono što se čini. Ako vam kolega o kojem sanjate i na javi ubrzava puls, san bi mogao biti potvrda privlačnosti koju si još niste svjesno priznali. Naša podsvijest iznimno je vješta u čitanju suptilnih signala, pa je moguće da san obrađuje nesvjesno primljene znakove obostrane simpatije. No, značenje se drastično mijenja ako je san neugodan. Takvi snovi često su metafora za stres na poslu, osjećaj nemoći ili narušene granice. Neželjeni seksualni čin u snu može simbolizirati osjećaj da vas netko na poslu iskorištava, kontrolira ili vam nameće zadatke. Takav san, važno je naglasiti, nije predviđanje, već snažan signal psihe da je situacija na poslu postala toksična.

Širi svijet erotskih snova

Erotski snovi posve su normalna pojava; istraživanja pokazuju da ih je iskusila velika većina ljudi. Prema takozvanoj 'hipotezi kontinuiteta' u psihologiji, sadržaj naših snova izravno je povezan s iskustvima iz budnog života. Oni mogu biti odraz seksualnih fantazija, ali često simboliziraju i nezadovoljene potrebe koje nisu isključivo seksualne, poput potrebe za sigurnošću, bliskošću, samopoštovanjem ili uzbuđenjem. Carl Jung, jedan od utemeljitelja moderne psihologije, smatrao je da libido nije samo seksualna energija, već opća životna sila. Stoga, slika seksa u snu može predstavljati temeljni instinkt, ali i krajnji simbol povezanosti i sjedinjenja suprotnosti, ono što je nazivao "coniunctio". Takav san može najavljivati pomirenje nekih unutarnjih konflikata ili integraciju potisnutih dijelova osobnosti.

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Na kraju, bez obzira na to je li partner u snu bio bivši, neznanac ili kolega, ključno je obratiti pažnju na osjećaj koji je san izazvao. Je li to bilo uzbuđenje, strah, zbunjenost ili olakšanje? Odgovor na to pitanje putokaz je prema skrivenoj poruci.

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