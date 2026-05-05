Zaštita i lagano prekrivanje: Najbolje tonirane kreme sa SPF-om

Ako tražite praktično rješenje koje spaja njegu, zaštitu i lagano ujednačen ten, tonirane kreme sa zaštitnim faktorom mogle bi biti upravo ono što vam treba

S dolaskom toplijih dana i jačeg sunca, zaštita kože opet dolazi u fokus naše svakodnevne rutine. Iako bismo SPF trebali koristiti tijekom cijele godine, u proljeće i ljeto proizvodi sa zaštitnim faktorom jednostavno postaju neizostavni. Ako želite pojednostaviti rutinu, a da pritom ne odustanete ni od njege ni od svježeg izgleda, tonirane kreme sa zaštitnim faktorom su idealan izbor. Ovi praktični proizvodi spajaju njegu i šminku u jednom – hidratiziraju, štite od UV zraka i lagano ujednačavaju ten, ostavljajući kožu svježom i prirodnom.

Tonirane kreme sa SPF-om odlična su zamjena za teške pudere, pogotovo kad temperature vani porastu. Njihov najveći plus je ta multifunkcionalnost. Osim što štite od UVA i UVB zraka koje uzrokuju opekline i ubrzano starenje kože, mnoge formule sadrže i željezove okside. Upravo ti pigmenti daju boju kremi, ali i dodatno štite od vidljive svjetlosti, uključujući plavu svjetlost s ekrana, koja može pogoršati hiperpigmentacije poput melazme i tamnih mrlja.

Kako odabrati idealnu toniranu kremu?

Odabir prave tonirane kreme ovisi o nekoliko faktora: vašem tipu kože, željenom finišu i razini prekrivanja. Dermatolozi preporučuju korištenje proizvoda sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30 za svakodnevnu upotrebu.

Za masnu ili mješovitu kožu: Potražite formule bez ulja (oil-free) i nekomedogene proizvode koji neće začepljivati pore. Mat ili polumat finiš pomoći će u kontroli sjaja tijekom dana.

Potražite formule bez ulja (oil-free) i nekomedogene proizvode koji neće začepljivati pore. Mat ili polumat finiš pomoći će u kontroli sjaja tijekom dana. Za suhu ili zrelu kožu: Birajte hidratantne formule koje sadrže sastojke poput hijaluronske kiseline i glicerina. Sjajan ili "dewy" finiš dat će koži zdrav i mladolik izgled te spriječiti da se proizvod nakuplja u sitnim borama.

Birajte hidratantne formule koje sadrže sastojke poput hijaluronske kiseline i glicerina. Sjajan ili "dewy" finiš dat će koži zdrav i mladolik izgled te spriječiti da se proizvod nakuplja u sitnim borama. Za osjetljivu kožu: Najsigurniji izbor su mineralne kreme koje koriste cinkov oksid i titanijev dioksid kao fizičku barijeru. One su u pravilu nježnije prema koži i rjeđe izazivaju iritacije.

Najbolje tonirane SPF kreme koje vrijedi isprobati

Tržište je danas preplavljeno brojnim opcijama, od drogerijskih favorita do luksuznih formula. U nastavku smo izdvojili nekoliko sjajnih toniranih SPF krema kojima vrijedi dati šansu.

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 tonirani fluid (SPF 50+)

Ovaj fluid je favorit mnogih dermatologa, i to s razlogom. Njegova iznimno lagana, nemasna tekstura idealna je za sve tipove kože, a posebno za osjetljivu. Pruža vrlo visoku zaštitu širokog spektra i dolazi u nekoliko nijansi koje se stapaju s kožom bez osjećaja težine. Cijena: oko 30 €

Vichy Capital Soleil UV-Age Daily Tinted SPF50+

Još jedan ljekarnički favorit, ovaj tonirani fluid pruža vrlo visoku zaštitu i djeluje na znakove starenja poput bora i tamnih mrlja. Njegova vodena tekstura iznimno je lagana na koži i pruža ujednačen, prirodan ten. Pogodan je za sve tipove kože, uključujući i osjetljivu. Cijena: oko 25 €

Beauty of Joseon Daily Tinted Fluid Sunscreen (SPF 40)

Korejska kozmetika poznata je po svojim inovativnim formulama za zaštitu od sunca, a ovaj proizvod nije iznimka. Riječ je o svilenkastom, tekućem fluidu koji se lako nanosi i ostavlja prirodan, gotovo neprimjetan finiš. Pruža lagano prekrivanje koje ujednačava ten, a zbog pristupačne cijene postao je viralan hit. Cijena: oko 20 €

Ziaja Med Protective Tinted Cream SPF 50+

Ova izrazito pristupačna tonirana krema iz Ziaja Med linije nudi visoku UVA i UVB zaštitu. Namijenjena je koži sklonoj iritacijama, aknama ili s problemom hiperpigmentacije. Lagano prekriva nepravilnosti i ujednačava boju tena, ostavljajući matirajući efekt. Odličan je izbor za one koji traže učinkovitu zaštitu po niskoj cijeni. Cijena: oko 10 €

Apivita Bee Sun Safe Tonirani Fluid za lice protiv mrlja & starenja SPF50

Ultra lagani fluid za zaštitu kože lica od sunca s dodatkom pigmenta za ujednačavanje tena i prekrivanje nepravilnosti. Daje koži hidrataciju i blistavost za ugodno nošenje tijekom dana i zaštitu od svih vrsta onečišćenja. Cijena: oko 35 €

L’Oreal Bright Reveal Daily Fluid Tinted Glow SPF 50+

L’Oréal Paris Bright Reveal fluid za posvjetljivanje i toniranje štiti lice od štetnog djelovanja sunčevog zračenja, dok ga istovremeno posvjetljuje, zaglađuje i ujednačava. Kombinira UVA i UVB filtere širokog spektra s antioksidativnom snagom vitamina C i E te pruža zaštitu od slobodnih radikala i prijevremenog starenja. Cijena: oko 20 €

Kako pravilno nanijeti toniranu kremu?

Kako biste dobili punu zaštitu navedenu na pakiranju, važno je nanijeti dovoljnu količinu proizvoda. Stručnjaci često preporučuju takozvano „pravilo dva prsta“ – kremu istisnite duž kažiprsta i srednjeg prsta, a zatim tu količinu ravnomjerno rasporedite po cijelom licu. Tonirana krema nanosi se kao završni korak jutarnje rutine njege.

Ako želite prirodan, svjež izgled, najbolje ju je lagano umasirati prstima, dok za nešto veće prekrivanje možete posegnuti za spužvicom ili kistom. I, naravno, ne zaboravite obnoviti zaštitu svaka dva sata ako ste izloženi suncu.