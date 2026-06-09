Nokti s efektom koji hipnotizira: 'Cat eye' je najveći beauty trend ljeta

Sjajna manikura s 'cat eye' efektom jedan je od najvećih beauty trendova ljeta 2026., a svojom igrom svjetlosti i hipnotizirajućim odsjajem osvaja društvene mreže i salone diljem svijeta. Otkrivamo kako nastaje ovaj efekt, koje su nijanse najpoželjnije ove sezone i na koje se sve načine može nositi

Gotovo je nemoguće da ste propustili hipnotizirajući sjaj koji ove sezone dominira svijetom manikure na društvenim mrežama. Riječ je o trendu "mačjeg oka", poznat i kao "cat eye" koji po svemu sudeći nije samo prolazni hir; za ljeto 2026. godine etablirao se kao apsolutni favorit. Njegova privlačnost leži u iluziji dubine i pokreta, efektu koji običnu manikuru pretvara u minijaturno umjetničko djelo koje se mijenja sa svakim pokretom ruke i kutom svjetlosti.

Kako nastaje 'cat eye' efekt?

Fenomen "mačjeg oka" temelji se na pametnoj upotrebi fizike unutar bočice laka. Riječ je o specijalnom gel laku koji je prožet sitnim, finim metalnim česticama. Nakon što se sloj laka nanese na nokat, ali prije nego što se stvrdne pod UV ili LED lampom, iznad njega se na nekoliko sekundi drži mali, ali snažan magnet. Magnetsko polje privlači metalne čestice i grupira ih u željeni oblik, najčešće prepoznatljivu blistavu liniju koja neodoljivo podsjeća na mačju zjenicu.

Ovisno o obliku magneta i načinu na koji se drži, mogu se stvoriti različiti uzorci, od klasične ravne ili dijagonalne linije do valovitih, kružnih ili raspršenih "baršunastih" efekata. Jednom kada je uzorak formiran, ruka se stavlja pod lampu, a gel se stvrdnjava, trajno "zaključavajući" metalne čestice na mjestu. Cijela tehnika magnetskog laka pruža dojam trodimenzionalnosti koji se ne može postići klasičnim šljokicama ili shimmer lakovima.

Hit ljeta

Iako je tehnika ključna, prava magija nastaje odabirom boja. Ljeto 2026. donosi raznoliku paletu koja se kreće od nenametljive elegancije do odvažne ekstravagancije. Neutralne nijanse poput bež, prigušene ružičaste i mliječnobijele s bisernim odsjajem i dalje su iznimno popularne. One nude sofisticiran, "čist" izgled koji se lako uklapa u svaki stil, a magnetski efekt im daje suptilnu dubinu koja djeluje izuzetno skupocjeno. Ovi tonovi idealni su za svakodnevne prilike i kraće nokte, gdje pružaju dojam urednosti s daškom glamura.

S druge strane, tamnije i dublje boje ostaju najefektniji način za pokazivanje punog potencijala "mačjeg oka". Smaragdnozelena, ponoćnoplava, boja tamne trešnje ili burgundca stvaraju savršen kontrast svjetlucavom tragu, čineći ga oštrijim i dramatičnijim.

Ove draguljske nijanse djeluju luksuzno i posebno su popularne na noktima bademastog ili ovalnog oblika. Za one koji žele nešto razigranije, tu su pastelne varijante u boji lavande, mente ili breskve, kao i takozvani "aurora" efekti koji se prelijevaju u više boja, stvarajući dojam polarne svjetlosti na noktima.

Najbolje kombinacije

Najveća novost ove sezone je kombiniranje "mačjeg oka" s drugim popularnim tehnikama. Više nije rezerviran samo za prekrivanje cijelog nokta; sada se koristi kao kreativni element. Jedan od najtraženijih stilova je "cat eye" francuska manikura, gdje se klasični bijeli vrh zamjenjuje svjetlucavim magnetskim efektom, dajući bezvremenskom dizajnu moderan i dinamičan izgled.

Također je popularno kombiniranje s kromiranim detaljima, gdje se na bazu "mačjeg oka" dodaju tanke srebrne ili zlatne linije, točkice ili apstraktni oblici. Miješanje završnih efekata, poput baršunastog matiranog nokta uz jedan ili dva nokta s blistavim "mačjim okom", stvara zanimljiv vizualni kontrast.

Za najhrabrije, tu su i uzorci poput leoparda ili suptilnog kariranog uzorka, gdje linije imaju magnetski sjaj umjesto da su iscrtane jednobojnim lakom.