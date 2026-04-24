Dezodoransi koji štite od neugodnih mirisa, a nježni su prema koži

Dezodoransi danas više nisu samo sredstvo za kontrolu neugodnih mirisa, već postaju važan dio svakodnevne rutine njege. Formule obogaćene hidratantnim i umirujućim sastojcima pomažu očuvati mekoću kože, smanjiti iritacije i pružiti dugotrajan osjećaj svježine bez isušivanja

Koža ispod pazuha jedno je od najosjetljivijih područja na našem tijelu. Svakodnevno izložena brijanju, trenju odjeće i primjeni raznih proizvoda, lako može postati nadražena. Crvenilo, svrbež ili neugodan osip samo su neki od simptoma koji signaliziraju da je koža ispod pazuha nadražena. S obzirom na to da stižu topliji dani, dezodoransi opet postaju neizostavan dio naše svakodnevne rutine, no odabir odgovarajućeg dezodoransa nije samo pitanje svježine, već i ključan korak u njezi kože. Pronalazak formule koja je istovremeno učinkovita i nježna može biti izazov, pogotovo jer uobičajeni sastojci poput alkohola ili jakih mirisa često mogu pogoršati stanje, osobito kod osjetljive kože.

Na što obratiti pozornost pri odabiru dezodoransa?

Ako imaš jako osjetljivu i reaktivnu kožu, kod kupnje dezodoransa svakako pročitaj sastav i izbjegavaj proizvode koji sadrže potencijalne iritanse. Alkohol može isušiti kožu i izazvati peckanje, osobito nakon brijanja. Sintetički mirisi, iako privlačni, jedan su od najčešćih uzroka alergijskih reakcija, upozoravaju dermatolozi.

Mnogi se odlučuju i za formule bez aluminijevih soli, koje se nalaze u antiperspirantima i djeluju tako da blokiraju znojne žlijezde. Iako ne postoje čvrsti znanstveni dokazi koji bi povezali aluminij s ozbiljnijim zdravstvenim problemima, on kod nekih osoba može izazvati iritaciju. Slično vrijedi i za sodu bikarbonu. Iako učinkovito neutralizira neugodne mirise, njezina visoka alkalnost može narušiti prirodnu pH ravnotežu kože i dovesti do suhoće i crvenila.

Umjesto toga, preporučuje se tražiti proizvode s umirujućim sastojcima poput aloe vere, shea maslaca, kamilice ili ulja kokosa, koji njeguju kožu i pomažu u održavanju njezine zaštitne barijere. Hipoalergene formule, dermatološki testirane i bez nepotrebnih dodataka, uvijek su sigurniji izbor za osjetljivu kožu.

Preporuke dezodoransa koji njeguju kožu

Kako bismo ti olakšali potragu, istražili smo što se nudi na našem tržištu te izdvojili nekoliko proizvoda koji se ističu svojim nježnim, ali učinkovitim formulama.

Vichy roll-on za vrlo osjetljivu kožu

Ovaj dezodorans iz ljekarničke ponude pruža 48-satnu zaštitu od znojenja i neugodnih mirisa. Njegova hipoalergena formula ne sadrži alkohol ni mirise, zbog čega je idealan za kožu koja je sklona iritacijama, pa čak i za primjenu odmah nakon depilacije. Cijena: oko 13 €

Promo

Melem cica cream deo roll-on

Melem Cica Cream dezodorans u roll-onu oduševljava svojom kremastom teksturom s multifunkcionalnim djelovanjem - intenzivno njeguje i umiruje osjetljivu kožu pazuha pritom osiguravajući pouzdanu i učinkovitu zaštitu od neugodnih mirisa. Idealan je i za djecu od navršene 12. godine. Cijena: oko 4 €

Promo

Nivea fresh flower deo roll-on

Nivea dezodorans s jedinstvenom INFINIFRESH formulom osigurava zaštitu od znojenja i neugodnih mirisa. Dokazano djeluje protiv bakterija koje uzrokuju neugodne mirise, ostavljajući svjež, dugotrajan cvjetni miris. Ne sadrži etilni alkohol ni aluminijsku sol. Cijena: oko 4 €

Promo

Sebamed Deo roll-on Sensitive

Obogaćen bisabololom, ovaj dezodorans pruža nježnu dezodoraciju i umiruje kožu, što ga čini idealnim za upotrebu i nakon brijanja. Cijena: oko 5 €

Promo

Eucerin roll-on dezodorans za osjetljivu kožu

Još jedan ljekarnički favorit, Eucerin dezodorans, nudi 24-satnu zaštitu bez potencijalno iritirajućih sastojaka. Ne sadrži mirise, alkohol, konzervanse ni boje, a njegova je formula toliko blaga da je pogodna i za osobe s atopijskim dermatitisom. Cijena: oko 12 €

Promo

Caudalie Vinofresh prirodni dezodorans

S formulom koja sadrži čak 98 posto sastojaka prirodnog podrijetla, Vinofresh je odličan izbor za ljubitelje prirodne kozmetike. Ne sadrži aluminij, alkohol, silikone ni sodu bikarbonu. Umjesto toga, oslanja se na ekstrakt eukaliptusa i organsku grožđanu vodicu za cjelodnevnu svježinu bez isušivanja kože. Cijena: oko 14 €

Promo

Dove Whole Body deo

Čvrsti dezodorans za cijelo tijelo Dove Lavender & Chamomile s mirisom lavande i kamilice štiti ne samo pazuhe, bedra, grudi ili pregibe kože – već jednostavno djeluje svugdje gdje koža treba više njege. Blagi sastav bez aluminija pruža dugotrajnu zaštitu od neugodnog tjelesnog mirisa, dok istovremeno umiruje i obnavlja kožu. Cijena: oko 8 €

Promo

Salt & Stone Sensitive Skin Natural Deodorant

Super snažni prirodni dezodorans formuliran za 24-satnu zaštitu. Ekstrakti morskih algi i hijaluronska kiselina vlaže kožu, dok probiotici pomažu u neutralizaciji neugodnih mirisa. Proizvedeno bez aluminija, alkohola, parabena i ftalata Cijena: oko 24 €

Promo

Balea MED pH 5,5 dezodorans u spreju

Pristupačna opcija iz drogerijske ponude, specijalno razvijena za potrebe osjetljive kože. S pH vrijednošću od 5,5, ovaj dezodorans podržava prirodni zaštitni sloj kože i pruža osjećaj svježine bez iritacija, zahvaljujući formuli bez alkohola i aluminija. Cijena: oko 1,50 €