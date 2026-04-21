Teški puderi odlaze u drugi plan: Ovo su lagane podloge koje volimo u toplijim danima

S dolaskom toplijih i sunčanijih dana, nekako prirodno posežemo za laganijim teksturama i kad su u pitanju njega kože i šminka. Teški puderi koji stvaraju osjećaj maske polako se sele na dno ladice, a u fokus dolaze formule koje izgledaju lagano i djeluju puno prozračnije na koži.

U proljetnim i ljetnim mjesecima želimo ten koji izgleda svježe, zdravo i odmorno, bez previše slojeva. Upravo zato sve više biramo tonirane kreme, lagane tekuće pudere i serum-podloge koje ujednačavaju ten, ali i dopuštaju koži da diše. Bonus je što mnoge od njih dolaze s njegujućim sastojcima pa uz lagano prekrivanje dobivaš i dodatnu hidrataciju i glow efekt.

Ako si i ti u potrazi za savršenom podlogom za toplije dane – onom koja će izgledati prirodno, a opet malo “ispeglati” ten -pogledaj neke od naših favorita.

Chanel Les Beiges Water-Fresh Tint

Kultni proizvod s razlogom, Chanel Les Beiges Water-Fresh Tint pruža jedinstveno iskustvo. Njegova se formula sastoji od 75 posto vode u kojoj plutaju mikrokapljice pigmenta koje se s kožom stapaju prilikom nanošenja. Rezultat je iznimno svjež, hidriran i blistav izgled s tek daškom prekrivanja, dovoljno da ujednači ten, ali i da dopusti koži da se nazire. Iako je lagan, pigment je postojan, a zbog svoje formule bez ulja odgovara svim tipovima kože. Cijena: oko 70 €

Armani Beauty Luminous Silk Foundation

Iako je riječ o tekućem puderu, a ne o toniranoj kremi, Armani Luminous Silk nezaobilazan je na listi laganih podloga. Poznat po svojoj svilenkastoj teksturi koja se savršeno stapa s kožom, ovaj puder pruža blistav i besprijekoran ten bez osjećaja težine. Nudi srednje prekrivanje koje se može nadograditi, a brojni vizažisti smatraju ga svetim gralom za postizanje prirodnog sjaja. Cijena: oko 75 €

Fenty Beauty Eaze Drop Blurring Skin Tint

Ovaj tonirani serum brenda pjevačice Rihanne idealan je za one koji žele ujednačiti ten i zamagliti nesavršenosti bez potpunog prekrivanja. Njegova hidratantna formula otporna je na vlagu i znoj, što je čini odličnim izborom za toplije vrijeme. Pruža lagano do srednje prekrivanje i prirodan finiš koji dopušta koži da izgleda kao koža, samo ujednačenije i glađe. Cijena: oko 35 €

Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Dewy SPF 30

Klasik u svijetu ljepote, Laura Mercier Tinted Moisturizer postavio je standarde za ovu kategoriju proizvoda. Verzija "Natural Dewy" pruža lagano prekrivanje, zaštitni faktor 30 i predivan, sjajan finiš. Formula je lagana i hidratantna, zaglađuje kožu bez nakupljanja u sitnim borama te stvara ujednačenu podlogu koja se može nositi samostalno za svjež dnevni izgled. Cijena: oko 45 €

Hourglass Veil Hydrating Skin Tint

Ova tonirana krema spas je za suhu kožu. Formula s hijaluronskom kiselinom i skvalanom biljnog podrijetla trenutačno podiže razinu vlage i zaključava je u koži. Pruža prirodan, "second-skin" finiš, a tekstura nalik losionu iznimno se lako nanosi i blenda prstima. Prekrivanje je lagano, ali dovoljno da ujednači ten i pruži zdrav, hidriran sjaj. Cijena: oko 55 €

Summer Fridays Sheer Skin Tint

Za istinski "no-makeup" izgled, Summer Fridays Sheer Skin Tint je nepobjediv. Pruža izrazito lagano prekrivanje koje tek suptilno ujednačava ten i daje koži prirodan, blago sjajan finiš. Njegova formula prepuna je sastojaka za njegu kože, poput umirujuće tigrove trave, hijaluronske kiseline i glicerina, koji zajedno rade na hidrataciji i smanjenju crvenila. Cijena: oko 50 €

L'Oréal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum

Ovaj proizvod dokazuje da ne morate potrošiti bogatstvo za kvalitetnu laganu podlogu. Hibrid seruma i pudera sadrži jedan posto čiste hijaluronske kiseline koja intenzivno hidratizira kožu i daje joj popunjen izgled. Pruža lagano prekrivanje koje ujednačava ten i ostavlja prirodan, blistav finiš. Mnogi ga smatraju pristupačnijom alternativom za skuplje serume i pudere. Cijena: oko 15 €

Bourjois Healthy Mix Tinted Beautifier

Poznata Healthy Mix linija donosi toniranu kremu koja je savršena za postizanje zdravog sjaja. Obogaćena vitaminima C i E, ova lagana formula hidratizira kožu i trenutno prikriva znakove umora. Pruža prirodno prekrivanje koje ujednačava ten, a kožu ostavlja svježom i blistavom tijekom cijelog dana. Lako se nanosi i idealna je za brzinsko uljepšavanje. Cijena: oko 20 €

Essence Tekući puder silky Blur

Ovaj tekući puder klizi po koži, učinkovito prekriva nepravilnosti i ostavlja elegantan, prirodno mat završetak. Prozračna tekstura, obogaćena ekstraktom kruške, njeguje kožu i pruža joj ugodu. Essence silky Blur tekući puder vaš je saveznik za savršen ten. Cijena: oko 6 €