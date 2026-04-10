Topliji dani traže nježnije teksture: Ovo su BB kreme koje ćete obožavati

S dolaskom toplijih dana i dužeg boravka na suncu, mnogi od nas posežu za laganijim i prozračnijim make-up proizvodima. Teški puderi koji su nas služili tijekom zime ustupaju mjesto formulama koje dopuštaju koži da diše, a tu na scenu stupaju BB kreme. Skraćenica za "beauty balm" ili "blemish balm", ove kreme predstavljaju savršen hibrid između proizvoda za njegu kože i šminke.

One su višenamjenski proizvodi koji istovremeno hidratiziraju, ujednačavaju ten, prikrivaju manje nepravilnosti i često sadrže zaštitni faktor (SPF). Za razliku od klasičnih pudera, BB kreme nude laganije prekrivanje koje izgleda prirodnije i svježije, što ih čini idealnim izborom za svakodnevnu upotrebu, pogotovo u proljetnim i ljetnim mjesecima.

Kako odabrati idealnu BB kremu za svoj tip kože?

Pronalazak savršene BB kreme ovisi o potrebama vaše kože. Bilo da se borite sa suhoćom, prekomjernim sjajem ili osjetljivošću, postoji formula stvorena upravo za vas. Dermatolozi i vizažisti savjetuju da obratite pozornost na ključne sastojke.

Za suhu kožu preporučuju se formule bogate hidratantnim sastojcima poput hijaluronske kiseline, glicerina ili skvalana, koji će koži pružiti potrebnu vlagu i spriječiti osjećaj zatezanja. Ako imate masnu ili mješovitu kožu, birajte lagane, bezuljne i nekomedogene kreme s matirajućim učinkom koje će kontrolirati neželjeni sjaj tijekom dana.

Zrela koža će imati najviše koristi od BB krema koje sadrže antioksidanse i sastojke koji potiču proizvodnju kolagena te vizualno popunjavaju sitne bore, ostavljajući blistav i pomlađen izgled. Za osjetljivu kožu, sklonu crvenilu i iritacijama, najbolji su izbor hipoalergene formule bez mirisa, obogaćene umirujućim sastojcima poput niacinamida ili ekstrakta centele (cica).

Najbolje BB kreme za svjež i prirodan izgled

U nastavku smo izdvojili nekoliko BB krema koje su se istaknule svojom kvalitetom, učinkovitošću i popularnošću među korisnicima te su idealan izbor za tople proljetne dane.

Erborian BB Crème

Ova kultna korejsko-francuska BB krema postala je sinonim za "baby skin" efekt. Njena formula, obogaćena ginsengom, pruža baršunast, polumat finiš koji savršeno ujednačava ten i prikriva nepravilnosti bez osjećaja težine. Idealna je za one koji traže uglađen, ali prirodan izgled s dobrom postojanošću. Cijena: oko 50 €

Missha M Perfect Cover BB Cream SPF 42

Jedna od najpoznatijih K-beauty BB krema na svijetu, Missha M Perfect Cover, nudi impresivno prekrivanje koje se može mjeriti s lakšim puderima, ali uz brojne benefite za kožu. Sadrži hijaluronsku kiselinu i ceramide za hidrataciju te ekstrakt ružmarina i kamilice za umirivanje kože. Visok zaštitni faktor čini je odličnim izborom za svakodnevnu zaštitu od sunca.Cijena: oko 20 €

Dr. Jart+ Premium BB Beauty Balm SPF 50

Ovaj balzam za ljepotu omiljen je među ljubiteljima blistavog tena. Njegova kremasta formula dubinski hidratizira kožu zahvaljujući glicerinu i niacinamidu, istovremeno ujednačavajući ten i pružajući visoku zaštitu od UV zračenja. Idealan je za normalnu do suhu kožu kojoj je potreban dodatni sjaj. Cijena: oko 40 €

IT Cosmetics CC+ Cream with SPF 50+

Iako tehnički CC (color correcting) krema, ovaj proizvod je stekao status legende zbog svoje sposobnosti da pruži potpuno prekrivanje poput pudera, ali s osjećajem i njegujućim svojstvima BB kreme. Obogaćena je anti-age serumom, peptidima i kolagenom te nudi izvanrednu SPF zaštitu, čineći je pravim višenamjenskim proizvodom. Cijena: oko 45 €

Fenty Beauty Eaze Drop Blurring Skin Tint

Rihannin brend poznat je po inkluzivnosti, a ovaj proizvod nije iznimka. Eaze Drop nudi impresivan raspon od 25 nijansi i laganu, nadogradivu formulu koja zamagljuje pore i ujednačava ten. Dugotrajan je, otporan na vlagu i znoj te ostavlja prirodan, "druga koža" finiš. Cijena: oko 35 €

Kosas BB Burst Tinted Gel Cream

Novitet na tržištu koji je brzo osvojio srca, Kosas BB Burst ima jedinstvenu gel-kremastu teksturu. Obogaćena je peptidima bakra i cinkom koji umiruje kožu. Pruža lagano do srednje prekrivanje i ostavlja kožu hidratiziranom i zdravom. Cijena: oko 40 €

Purito Seoul Wonder Releaf Centella BB Cream

Ova K-beauty krema je spas za osjetljivu i problematičnu kožu. Njena hipoalergena formula sadrži ekstrakt centele (cica) koji umiruje crvenilo i upale, niacinamid za posvjetljivanje i pantenol za jačanje kožne barijere. Nudi prirodan, polumat finiš i dugotrajnu udobnost. Cijena: oko 12 €

Garnier Skin Naturals BB Cream

BB krema Garnier Hyaluronic Aloe All-in-1 BB Cream za normalnu i suhu kožu prekriva sitne nesavršenosti i vraća licu izgubljeni sjaj. Ima nevjerojatno laganu teksturu, tako da ćete se osjećati kao da nemate šminku na licu. Cijena: oko 10 €