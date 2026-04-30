Sun-kissed efekt: Ovo su najbolji bronzeri koje obožavaju i beauty stručnjaci

Kada dođu topliji dani, svi nekako poželimo onaj zdravi, osunčani sjaj koji licu odmah daje svježinu. I dok vikend na moru zvuči kao savršeno rješenje za ostvarivanje preplanulog izgleda, realnost je ipak malo drugačija. Tu na scenu dolaze bronzeri – mali beauty trik koji u par poteza može stvoriti efekt preplanulosti, i to bez izlaganja suncu. No, nije uvijek sve tako jednostavno – pogrešna nijansa lako može povući na narančasto, a loše nanošenje ostaviti tragove koji baš i ne izgledaju prirodno.

Zato je ključ u dobrom odabiru formule i nijanse koja odgovara tvojoj koži. Izbor na tržištu danas je uistinu raznolik, od kremastih tekstura koje se stapaju s licem do finih pudera koji traju cijeli dan. Kako bismo ti olakšali potragu za onim idealnim bronzerom, izdvojili smo opcije koje daju prirodan, blistav izgled - bez previše muke.

Kako odabrati idealan bronzer?

Prije nego što kreneš u kupovinu, dobro je znati što zapravo tražiš. Nije stvar samo u nijansi, već i u tipu kože i efektu koji želiš postići.

Za početak, razmisli o formuli. Bronzeri u prahu su najčešći izbor jer su jednostavni za korištenje i super funkcioniraju na masnijoj koži - pomažu kontrolirati sjaj i dugo ostaju na mjestu. Kremasti bronzeri daju najprirodniji efekt, kao da je to tvoja koža, samo malo osunčanija, pa su odlični za suhu ili zrelu kožu. Tekuće verzije i brončane kapi nude najviše fleksibilnosti – možeš ih pomiješati s puderom ili kremom za lagani, suptilni glow po cijelom licu.

Jednako je važna i nijansa. Bronzer bi trebao dodati toplinu licu, a ne stvarati sjene kao kontura. Ako imaš svjetliji ten, biraj bež ili blago breskvaste tonove. Srednji i maslinasti tonovi kože lijepo podnose tople, zlatne nijanse, dok će tamnijoj koži najbolje pristajati bogatiji, terakota ili zlatno-smeđi tonovi koji dodatno naglašavaju prirodnu toplinu tena.

Unsplash

Bronzeri koje obožavaju vizažisti i urednici ljepote

Bronzeri koje obožavaju vizažisti i urednici ljepote nisu bez razloga na vrhu liste – riječ je o provjerenim favoritima koji dosljedno daju onaj prirodan, “sun-kissed” efekt bez greške. Izdvojili smo najbolje među njima, formule koje se lako blendaju, ne ostavljaju mrlje i pristaju različitim tipovima kože, tako da bez puno razmišljanja možeš pronaći svog savršenog saveznika za topli, blistavi ten.

Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream

Ovaj kultni klasik s razlogom se godinama nalazi u kozmetičkim torbicama urednika ljepote. Njegova jedinstvena kremasto-gelasta tekstura doslovno se topi u dodiru s kožom, ostavljajući baršunasto-mat finiš koji izgleda nevjerojatno prirodno. Lako se nanosi i nadograđuje. Cijena: oko 65 €

Promo

NARS Bronzing Powder u nijansi ‘Laguna’

Ako postoji jedan bronzer u prahu koji je zaslužio status legende, to je NARS-ova Laguna. Fino mljevena formula bez napora klizi po koži i besprijekorno se blenda, stvarajući savršen osunčani sjaj sa suptilnim zlatnim odsjajem. Njegova zlatno-smeđa nijansa idealno je kalibrirana za srednje tonove kože, dajući im dubinu bez straha od narančastog izgleda. Dugotrajan je i pouzdan, što ga čini favoritom vizažista diljem svijeta. Cijena: oko 40 €

Promo

Benefit Hoola Matte Bronzer

Za sve ljubitelje potpuno mat završetka, Hoola je sveti gral. Ovaj nagrađivani bronzer poznat je po svojoj neutralnoj nijansi koja ne sadrži ni trunku narančastog podtona, što ga čini savršenim i za brončanje i za lagano konturiranje. Svilenkasta tekstura lako se blenda, a pigmentacija je taman dovoljna da s nekoliko poteza kistom postigneš željeni efekt. Cijena: oko 40 €

Promo

Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer

Apsolutni pobjednik drogerijske ponude koji performansama parira i znatno skupljim proizvodima. Njegova nevjerojatno mekana, gotovo kremasta tekstura obogaćena je mješavinom maslaca iz Amazone koji njeguju kožu. Pruža predivan satenski finiš koji koži daje zdrav sjaj bez vidljivih šljokica. Cijena: oko 15 €

Promo

Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer Tan

Inspiriran legendarnim puderom za matiranje, ovaj bronzer koristi istu tehnologiju za stvaranje besprijekornog, "fotošopiranog" izgleda. Izuzetno sitno mljevena formula obogaćena hijaluronskom kiselinom zaglađuje pore i sitne linije, ostavljajući kožu matiranom, ali ne i beživotnom. Cijena: oko 54 €

Promo

Milk Makeup Matte Bronzer

Za one koji su uvijek u pokretu, bronzer u stiku je idealno rješenje. Milk Makeup nudi kremastu, mat formulu koja se nanosi izravno na lice i blenda prstima ili kistom u samo nekoliko sekundi. Njegova formula se stapa s kožom za najprirodniji mogući izgled, a praktično pakiranje čini ga savršenim suputnikom za putovanja ili brze popravke tijekom dana. Cijena: oko 25 €

Promo

Hourglass Ambient Lighting Bronzer

Ovaj proizvod je hibrid bronzera i posvjetljivača. Koristi fotoluminiscentnu tehnologiju kako bi filtrirao svjetlost i stvorio blistav sjaj koji djeluje kao da dolazi iznutra. Mramorni uzorak kombinira brončane pigmente s Ambient Lighting puderom, što rezultira višedimenzionalnom toplinom bez očitog sjaja ili šljokica. Idealan je za one koji žele postići blistav, ali profinjen izgled. Cijena: oko 36 €